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新聞幕後／韓營兩天射三箭 就為程序正義

聯合報 / 記者陳洛薇蔡容喬鄭朝陽／連線報導
韓國瑜委任律師葉慶元（左）與高雄新聞局前局長王淺秋（右），昨向台北高等行政法院呈遞聲請狀，要求停止罷韓案投票。 記者蘇健忠／攝影
韓國瑜委任律師葉慶元（左）與高雄新聞局前局長王淺秋（右），昨向台北高等行政法院呈遞聲請狀，要求停止罷韓案投票。 記者蘇健忠／攝影

原本隨著新冠肺炎疫情上升而降溫的罷韓行動，這兩天陡然加溫，高雄市韓國瑜出招連連，昨開打法律戰，委任律師葉慶元在提出行政訴訟並聲請停止執行罷免案，針對有瑕疵連署書也將全數移送檢方偵辦，凸顯民進黨把持的中選會，為了罷韓不問是非。

為反制罷韓，韓陣營兩天連發三箭。高雄市選委會前天提前開會審查連署書，是第一箭。綠營及罷韓團體抗議韓營有意讓投票提前；身兼高雄市選委會主委的高雄市副市長陳雄文則速戰速決，堵住綠營對他「球員兼裁判」的質疑聲。

高雄市議會在藍營主導下，以防疫優先達成延會決定，是第二箭。據了解，韓陣營討論時，力主延會者認為，市政總質詢砲火有助綠營炒熱氛圍，沒必要為罷韓增加柴火，也有人考量防疫期間，百人以上不能聚會，不如順勢延會。韓國瑜未表意見，尊重議長決定。

葉慶元昨天向高等行政法院遞狀，聲請停止執行罷韓投票，這是第三箭。知情人士透露，韓國瑜三周前看到報上幾篇文章談到罷韓行動違反選罷法「未滿一年不得罷免」，主動委任葉慶元。葉慶元證實，韓國瑜希望此事的是非曲直，交由法院判定。

韓營人士表示，這不是示弱，更不是躲避，而是直球對決；罷免是否通過，韓國瑜心中坦然，交給高雄市民做決定，但過程中的不合法、不正當，必須透過行政訴訟，揭露於社會大眾面前，和罷免案正面決戰，就是凸顯正當性、程序正義。讓民眾回想，在韓國瑜就職兩個月就發動罷韓，究竟是對韓的施政不滿意，還是民進黨輸不起而羅織罪名。

「寧願轟轟烈烈的被罷掉，也不要窩窩囊囊、低聲下氣的過關。」韓營人士透露，這就是韓國瑜的想法，去留交由市民決定，但他絕不接受羅織罪名，行政訴訟交給法律團隊處理；政治攻防上，韓無意打口水戰，市府團隊會堅守市政，韓國瑜要抬頭挺胸通過考驗。

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