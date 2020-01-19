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罷韓二階連署 下周三啟動

2020-01-19 23:40聯合報 記者蔡容喬劉宛琳／連線報導

台灣基進張博洋（右）、成令方（左）發送紅包給大排長龍支持罷韓的群眾。 記者蔡容喬...
台灣基進張博洋（右）、成令方（左）發送紅包給大排長龍支持罷韓的群眾。 記者蔡容喬／攝影
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「Wecare高雄」、「公民割草」等罷免高雄市長韓國瑜團體，昨公布二階段連署將在本月29日啟動，要達成2月28日前收齊30萬份連署書目標，3月28日的法定60天到期前送件。對罷免案的經費負擔，中選會表示，縣市長罷免屬地方法定自治事項，依法由縣市政府編列經費，相信高雄市政府會依法處理，不會為難高雄市選委會。

Wecare高雄發言人尹立說，29日連署啟動後會設立「光復高雄」總部，設數十個連署點，罷韓流程第一階段是在去年12月26日把連署提議書送件，中選會今天會發文給領銜人陳冠榮，陳28日到中選會領取連署表格，隔天年初五展開二階段連署，預計30天內，即2月28日要收齊30萬份連署書。

陳冠榮說，罷免二階執行時間十分短暫，啟動連署後，罷韓團體會進駐總部。台灣基進昨推「捐百元送台派立場紅包袋」，街頭發送春聯及「守護台灣 」、「光復高雄」等紅包袋，有4、5百位民眾排隊。

若罷免案成案，高雄市政府推估投票經費約需8千萬元；如果罷免成功將補選市長，補選經費約1億3千多萬元，總計費用超過兩億元。

中選會表示，依地方制度法及公職選罷法等規定，直轄市長選舉、罷免，均屬地方法定的自治事項，依法由直轄市政府編列經費辦理。國家是由中央、地方共同組成，兩者間要協力分工，也要履行各自的法定職掌，相信高市府會達成依法行政、依法自治與依法辦理選務。

罷免中選會高雄市

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