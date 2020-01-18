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少子化危機…私大教授9萬薪砍4成 有的比中小學教師低

罷韓經費恐不足 蘇揆：會妥善因應

2020-01-18 23:57聯合報 記者楊濡嘉／高雄報導

罷韓團體販售限量「光復高雄」福袋募集罷韓資金。 記者楊濡嘉／攝影
罷韓團體販售限量「光復高雄」福袋募集罷韓資金。 記者楊濡嘉／攝影
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罷免高雄市韓國瑜戰火再起，WeCare高雄發起人尹立昨天表示，農曆春節期間會設立「罷韓總部」，展開第二階段連署。總統大選後，韓國瑜昨天傍晚首度在臉書直播說，「政治太熱對台灣不是好事情」，他請大家放心，他一直很堅定，會好好推動市政，保證市民過個平安、快樂的春節。

對於高雄市政府反映罷免經費恐不足問題，行政院長蘇貞昌昨表示，選舉罷免是人民的權利，政府會妥善因應，中選會是獨立機關，有任何選舉罷免的需要，都會來做考量。

敗選後，韓國瑜臉書湧入大批留言，他昨天在選後首度開臉書直播，分享敗選心情。韓表示，有的人痛哭流涕，有人睡不著覺、食不下嚥，好多家庭長輩與年輕人，因為支持對象不同而吵架。

他感謝大家的關心支持，也感謝華僑、台商回來投票，但失望回去，希望大家能維持平穩心情，做好自己工作。

韓國瑜指出，這次選舉，世代衝突很大，他特別拜託每個家庭，一定要和睦相處，人一生中最珍貴的，就是家人之間相親相愛。過年快到了，如果政治意見不一樣可以暫時不要討論政治，政治太熱對台灣不是好事情，應該讓經濟、教育熱起來，過年到了，大家過個好年，過年後大家重新衝，為台灣經濟打拚。

罷韓陣營則力衝第二階段連署，昨上街販售「光復高雄」新春福袋籌募經費。尹立指出，罷韓的第一階段提議書有百分之六、一千三百多分名單被剔除，希望高雄市選委會出面說明；罷韓的主體是高雄市長，高雄市政務官也算一部分，副市長陳雄文擔任高雄市選委會主委，為了行政中立，高雄市政務官應全面退出選委會，政務官不要兼任主任委員、總幹事等職務。

不過，高雄市政府表示，依據直轄市選舉委員會組織準則第五條，選委會將依據法令，公正行使職權，主委一職由陳雄文兼任。

親民黨高雄市議員吳益政說，如果要質疑高雄市選委會主委是否行政中立，又怎麼說中選會主委李進勇？國民黨高市議員黃紹庭說，應行政中立的是主管機關中選會，盼尹立「不要以小人之心度君子之腹」。

高雄市韓國瑜選委會尹立李進勇蘇貞昌吳益政

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