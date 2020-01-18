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罷韓進入第二階段連署 韓國瑜：尊重民意

2020-01-18 00:21聯合報 記者楊濡嘉徐如宜蔡晉宇／連線報導

罷韓案昨確定第一階段達門檻，將進入第二階段連署。高雄市長韓國瑜（左）昨到六龜參加...
罷韓案昨確定第一階段達門檻，將進入第二階段連署。高雄市長韓國瑜（左）昨到六龜參加農民節表揚大會，透過新聞局回應，尊重民意。 記者王昭月／攝影
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民間團體「WeCare高雄」、「公民割草」等發起罷免高雄市韓國瑜，昨確定第一階段達標，將進入第二階段連署，若成案，高雄市政府推估，罷免投票經費約需八千萬元，若罷免成功加上補選市長，整體作業經費達一億三千多萬元，市府會向中央爭取補助。

中選會確認罷免高雄市長韓國瑜第一階段的提議已達規定門檻。韓國瑜透過新聞局表示，「目前全力拚市政，罷免案尊重民意的決定」。

由多個民間團體發起的罷免高雄市長韓國瑜行動，高雄市選委會完成第一階段提議書查對後，已於十五日送交中選會。中選會副主委陳朝建昨天表示，經審查符合規定的提議人數共計兩萬八千五百六十人，已達法定門檻。換言之，「罷韓案」第一階段已達標。

陳朝建表示，根據公職人員選舉罷免法及其施行細則規定，中選會將在廿日前，函請提議領銜人領取第二階段連署人名冊格式，並要求於六十日內徵求連署。

陳朝建說明，第二階段連署，連署人必須是被罷免人原選舉區的選舉人，人數須達原選區選舉人總數百分之十以上，約廿二萬八千多人以上，且已參與第一階段的「提議人」，不得為第二階段的「連署人」。

高雄市財政局表示，今年的預算並沒編列罷免投票經費，由於選罷法明文規定直轄市長是「地方公職人員」，中選會告知萬一罷免案要投票，經費由地方支出，但財政局仍會向中選會爭取補助，若中央不補助，可能動用市長第二預備金或先行墊付，明年度再歸墊。

高雄市主計處說，市長第二預備金按規定要由市長同意才能動支，今年度市長第二預備金四億元，供一整年度緊急調度，不一定適用罷免投票；用墊付方式辦理，需經議會同意；市府今年度收支差短已有六十四億元，如再墊付，等於賒借再多一筆。

「WeCare高雄」發起人尹立對此表示，罷免是憲法賦予的公民權，不能用「財政」的理由來卡「憲政」，要省錢就請韓國瑜辭職。

國民黨議員黃紹庭說，韓國瑜如果辭職，綠營豈不是更要批判韓國瑜對不起市民、不負責任？經費問題，中央應該補助，畢竟選舉是例行，罷免不是，地方政府總不能編罷免經費等罷免案發生。

2020選舉國民黨韓國瑜高雄市選罷法選委會尹立罷韓

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