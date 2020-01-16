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台灣5G網路頻譜競標終於告一段落！總得標金額累計達新台幣1380.81億元

2020-01-16 14:12楊又肇

從開標之後便衝破4G競標時的總得標金額，台灣地區的5G首波頻譜競標終於在今日 (1/16)告一段落，總得標金額累計達新台幣1380.81億元，其中被喻為黃金頻段，同時也是最熱門的3.5GHz頻段，每單位頻譜暫時得標金額則是達新台幣50.75億元。

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經過261回合的競標，使得台灣地區5G網路頻譜競標累積高達新台幣1380.81億元，同時也創下全球5G網路競標最高累積金額，即便日前國家通訊傳播委員會 (NCC)呼籲各家電信業者理性投標，但基於爭奪黃金頻段利害關係，使得中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信在內電信業者均奮力搶奪有利頻段資源。

在目前競標結果中，各家電信業者目前取得頻譜資源如下：

  • 中華電信：以新台幣456.75億元取得3.5GHz頻段的90MHz頻寬，另外以新台幣6.18億元取得28GHz頻段的600MHz頻寬。

  • 遠傳電信：以新台幣406億元取得3.5GHz頻段的80MHz頻寬，另外以新台幣4.12億元取得28GHz頻段的400MHz頻寬。

  • 台灣大哥大：以新台幣304.5億元取得3.5GHz頻段的60MHz頻寬，另外以新台幣2.06億元取得28GHz的200MHz頻寬。

  • 台灣之星：以新台幣197.08億元取得3.5GHz頻段的40MHz頻寬

  • 亞太電信：以新台幣4.12億元取得28GHz的400MHz頻寬，並未順利藉由競標取得3.5GHz頻段資源。

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相較原本提出競標底價新台幣243億元，目前被喻為黃金頻段的3.5GHz頻段總暫時得標金額達新台幣1364.33億元，增長幅度約為461%，同時以每10MHz頻寬為單位計算的話，每單位得標金額為新台幣50.75億元，相比原本設定底價新台幣9億美元約增長464%。

若與其他各國5G網路頻譜競標3.5GHz頻段金額比較，以使用年限為20年、平分2360萬人口數量使用的話，台灣每人每單位底價為新台幣9億元，僅次於亞洲地區的韓國，同時排名全球第二。但是若以每單位得標金額新台幣50.75億元在相同條件計算的話，則遠高過韓國、澳洲，以及義大利實際得標金額。

在此情況下，市場看法也開始擔心若以過去4G網路頻譜分三階段釋出，總得標金額累積達新台幣1748.4億元，加上現行4G網路資費普遍維持低價吃到飽的情況，電信業者已經必須透過更長時間才能順利回收建置4G網路基地台與服務營運等大量成本，若接下來繼續推行5G網路服務的話，或許將會讓回收時間進一步拉長，因此有可能轉向轉嫁在消費者，藉由更高資費等方式回收投資金額。

雖然在目前各國對於5G網路資費傾向以量定價，同時現有NSA分獨立組網架構情況下，電信業者依然可以透過現有4G網路基地台推行等同5G網路連接速度服務，但免不了依然要持續建置符合SA獨立組網架構的5G網路基地台，因此不少看法認為未來台灣5G網路服務可能會傾向更高資費，同時會以量計算使用費用，或許不會再推出低價位的吃到飽方案。

只是在吸引消費市場轉換5G網路服務之際，電信業者是否會再次像4G網路發展時陷入吃到飽方案迷思，或是嚴格執行以量計價方案，目前還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

吃到飽基地台韓國5G

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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