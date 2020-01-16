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一個中華民國 李馬扁蔡各自表述

2020-01-16 00:28聯合報 記者陳熙文／台北報導

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蔡英文總統日前接受英國國家廣播公司（ＢＢＣ）採訪，稱台灣已經是一個獨立的國家，叫做「中華民國（台灣）」。對於國名、國號等高度與國家主權連結的象徵，歷屆民選總統都有不同的詮釋，從「中華民國在台灣」、「中華民國是台灣」到「中華民國（台灣）」。儘管「中華民國台灣」不是蔡的新論述，選舉大勝後接受外媒訪問卻擦槍走火，被質疑是片面改變現狀，意外踩到美國與中國大陸的紅線。

ＢＢＣ一開始將中華民國（台灣）翻譯為the Republic of China, Taiwan，後來引發爭議，才更正為the Republic of China（Taiwan），府方認為是因為外媒不清楚兩岸關係的複雜狀況，蔡總統無意片面更改國號。

李登輝時期曾主張「中華民國在台灣」。他在一九九一年多次強調國家觀念的重要，並希望少數人放棄統獨爭議。李表示，中華民國在台灣實際已是主權獨立的國家，而兩岸由於制度、生活條件、思想觀念上的差異極大，當時也沒有統一的條件，因此當務之急是促進內部團結。

李並在一九九六年當選總統後，於八月的國民大會指出，國家認同的問題在總統大選後應該慢慢消失。他表示，四十多年來，中華民國政府認同台灣這塊土地和所有人民，就是要維護「中華民國在台灣」的地位。

首次完成政黨輪替的前總統陳水扁，曾描述「中華民國四階段論」，為中華民國在大陸、中華民國到台灣、中華民國在台灣、中華民國是台灣。陳在二○○四年國慶演說首次提出「中華民國就是台灣，台灣就是中華民國」。他指出，中華民國是主權獨立國家，國家主權屬於台灣兩千三百萬人民，台灣前途任何改變，只有兩千三百萬台灣人民才有權利決定。

然而李、扁「中華民國台灣化」論述，被國民黨質疑「以中華民國為殼的台獨論」。馬政府二○○八年上任後重新強化中華民國與兩岸的連結，馬英九在二○一五年國慶演說時表示，今年是抗戰勝利暨台灣光復七十周年，七十年前，在國民政府領導下擊敗強敵、挽救國家、光復台灣，今天歡慶國家的生日，不要忘記過去先烈先賢的付出。

蔡英文當選總統後，被質疑過去曾主張「中華民國是流亡政府」、二○一六年出訪巴拉圭時署名「President of Taiwan（R.O.C.）」，她在去年國慶演說時定調，指中華民國已經在台灣屹立七十年，並稱一旦接受一國兩制，中華民國就沒有生存的空間，中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰可以獨占，「中華民國台灣」是整個社會最大的共識。

至於在英文用字上，外交官員表示，為區別我國與中國大陸區別，「Republic of China（Taiwan）」的用法已行之有年。據了解，陳水扁擔任總統時期，即在二○○五年七月卅日在國名後面括號加註台灣。

中華民國台灣

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