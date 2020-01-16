親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國號論述引爭議
國民黨大敗檢討
大選結果各界評
蔡英文連任總統
政治
軍事
綜合

國名要依憲法 學者：中華民國仍是最大公約數

2020-01-16 00:19聯合報 記者郭乃日／台北報導

學者指出，中華民國還是台灣民眾的最大公約數。圖／聯合報系資料照片
學者指出，中華民國還是台灣民眾的最大公約數。圖／聯合報系資料照片
分享

蔡英文總統接受英國國家廣播公司（ＢＢＣ）專訪時提到，我們自稱為中華民國台灣），引發改變現狀的質疑。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出這是便宜行事，畢竟憲法的正式國名為中華民國；淡江大學國際研究學院院長王高成也認為，在正式專訪中提中華民國（台灣）並不妥。

趙春山表示，有時我們會自稱為台北或台灣，而稱美國為華盛頓，大陸為北京，但這是簡稱，並非正式國名。而且中華民國（台灣）這個名稱，包括澎湖、金門和馬祖嗎？稱呼國名只要依憲法規定即可，畢竟中華民國還是台灣民眾的最大公約數。

王高成指出，蔡總統的說法並不妥，畢竟現在正式的國號是中華民國，在沒有改變現狀的情況下，自然要稱中華民國。而且蔡總統選的也是中華民國總統。中華民國（台灣）在非正式場合的口語可以說，不過在這種正式的專訪中，國家定位要講得很清楚。就憲法而言，中華民國仍包括大陸地區，中華民國（台灣）等於承認主權只及於台澎金馬，這就是改變現狀。

針對蔡總統提到馬英九執政時期對台灣地位的模楜已經無法再奏效，王高成說，蔡總統應是指九二共識，不過我方強調的是一中各表，也自稱為中華民國，仍是一個中國的概念，不會造成兩岸緊張。

趙春山表示，蔡總統專訪內容並不涉及現狀改變，除我們自稱為中華民國（台灣）外，過去都提過。在修憲之前，我們的國名就是中華民國。他強調，領導人不要造成國家認同混淆，這並不利於內部團結。

中華民國台灣

延伸閱讀

如何面對「中華民國」？陸：一中原則下平等協商...

改國號？ BBC專訪 蔡總統：我們自稱中華民...

觀察站／「我們自稱中華民國台灣」蔡口諭憲法片...

【即時短評】蔡英文的「口諭憲法」 片面改變現...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

蔡總統：我們已經是獨立國家 我們是中華民國台灣

2020-01-16 00:31

直言集／蔡勝選展現自信 國號論述徒惹爭議

2020-01-16 00:09

一個中華民國 李馬扁蔡各自表述

2020-01-16 00:28

陸學者：蔡讓美加強對台軍事支持

2020-01-16 01:07

國民黨：蔡應該思考降低兩岸衝突

2020-01-16 00:26

加逗點再打台灣遭質疑 府：中華民國（台灣）已行之有年

2020-01-16 00:14

藍酸綠不敢台獨 綠嗆藍不知檢討

2020-01-15 23:54

BBC專訪 蔡總統：我們是「中華民國台灣」

2020-01-15 23:36

熱門文章

才宣布要辦謝票演唱會 高嘉瑜爆阿伯打來「千萬不要」

2020-01-15 09:20

吳敦義主席辭得扭捏 看看藍綠「前輩」們如何下台

2020-01-15 08:00

吳敦義辭黨主席 中常會後哽咽回應媒體：全都總辭了

2020-01-15 16:58

國民黨召開臨時中常會 推舉林榮德擔任代理主席

2020-01-15 17:11

獨／國民黨敗選檢討報告1：網軍帶風向、形象受質疑...「本黨不受青年選民青睞」

2020-01-15 12:03

吳怡農敗選卻人氣爆棚 親妹發文爆料私下真面目

2020-01-15 15:26

攻擊還沒到盡頭 羅智強：吳斯懷若肯請辭我去跪都可以

2020-01-15 06:42

蔡總統BBC專訪：中國須面對現實尊重台灣 侵台代價大

2020-01-15 09:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top