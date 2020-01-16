國名要依憲法 學者：中華民國仍是最大公約數

學者指出，中華民國還是台灣民眾的最大公約數。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統接受英國國家廣播公司（ＢＢＣ）專訪時提到，我們自稱為中華民國（台灣），引發改變現狀的質疑。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出這是便宜行事，畢竟憲法的正式國名為中華民國；淡江大學國際研究學院院長王高成也認為，在正式專訪中提中華民國（台灣）並不妥。

趙春山表示，有時我們會自稱為台北或台灣，而稱美國為華盛頓，大陸為北京，但這是簡稱，並非正式國名。而且中華民國（台灣）這個名稱，包括澎湖、金門和馬祖嗎？稱呼國名只要依憲法規定即可，畢竟中華民國還是台灣民眾的最大公約數。

王高成指出，蔡總統的說法並不妥，畢竟現在正式的國號是中華民國，在沒有改變現狀的情況下，自然要稱中華民國。而且蔡總統選的也是中華民國總統。中華民國（台灣）在非正式場合的口語可以說，不過在這種正式的專訪中，國家定位要講得很清楚。就憲法而言，中華民國仍包括大陸地區，中華民國（台灣）等於承認主權只及於台澎金馬，這就是改變現狀。

針對蔡總統提到馬英九執政時期對台灣地位的模楜已經無法再奏效，王高成說，蔡總統應是指九二共識，不過我方強調的是一中各表，也自稱為中華民國，仍是一個中國的概念，不會造成兩岸緊張。

趙春山表示，蔡總統專訪內容並不涉及現狀改變，除我們自稱為中華民國（台灣）外，過去都提過。在修憲之前，我們的國名就是中華民國。他強調，領導人不要造成國家認同混淆，這並不利於內部團結。