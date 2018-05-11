台灣民政府吸金案 林志昇等3人聲押獲准

2018-05-11 23:19 中央社 桃園11日電



台灣民政府秘書長林志昇，聲押庭裁准。 聯合報記者許政榆／攝影 分享 facebook

台灣民政府秘書長林志昇涉犯吸金案，桃園地檢署訊後以有逃亡、勾串滅證與反覆實施詐欺之虞，聲請羈押禁見林志昇、林梓安、游象敬3人。法院也在今天召開聲押庭裁准。

桃園地檢署檢察官昨天上午會同桃園市調查處等單位，同步搜索台灣民政府中央會館、林姓夫妻及核心幹部居所等7處，並查扣長短槍共9把、新台幣1億3400多萬元現金、帳冊、會員名冊、電腦等物，初步估計吸金至少3億元。

檢調同時拘提67歲的秘書長林志昇、林志昇妻子51歲的林梓安、79歲中央會館建物及土地所有權人游象敬等7人，在前往桃園市調處訊問後，今天凌晨陸續移送桃園地檢署複訊。

檢察官漏夜偵訊後，林志昇矢口否認犯行，並表示錢都是妻子的；林梓安則說家裏的現金都是她從事精品生意賺來，但檢方認為兩人說法避重就輕，今天凌晨4時以有逃亡、勾串滅證與反覆實施詐欺之虞，向法院聲請羈押禁見林志昇、林梓安、游象敬等3人。

地檢署表示，除78歲的民政府中央國務院內閣總理大臣蔡財源、54歲財務大臣葉碧蓮、67歲許義明、70歲台南州秘書吳麗香，已分別具保100萬元、20萬元、20萬元、5萬元。法院也在下午4時召開聲押庭，先後將林志昇、林梓安、游象敬3人羈押禁見獲准。

檢察官表示，林志昇等人未交代金錢流向，但堅稱台灣民政府主張美國軍政府將接管台灣的說法為真，所有的錢也會妥善管理，全數用為「控美案」的經費，計劃透過訴訟管道請求美國接管台灣。

檢察官指出，其實被害人原本對「台灣民政府」堅信不移，但因林志昇先前宣稱在2016年執政跳票，由蔡英文當選總統，讓不少支持者產生質疑，去年底協調後，由台灣民政府「台南州長」蔡朝鵬等人率隊，包遊覽車北上桃園地檢署提告。

此外，也有被害人指出，林志昇曾在授課過程中告知上課的會員，根據民政府的法律，只有鞭刑和槍決，毫無章法的說辭令許多會員逐漸不信任林志昇。

地檢署表示，為追討犯罪所得防止被告脫產，已就林梓安名下7個金融帳戶（餘額約600萬元及52萬美元）、建物及土地共5筆（市值8000多萬元），向法院聲請扣押獲准，保全日後追徵程序。同時籲請受騙民眾檢附資料向地檢署或調查局報案。