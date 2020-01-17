今天學測他問大考前有什麼迷信？ 網友紛紛曝秘訣

今天是高中生考學測的日子，原PO透露她在大考前會有些迷信，希望藉此幫助自己考試順利。圖／本報資料照片 分享 facebook

今天是高中生考學測的日子，許多老師或家長在學生考試前都會帶他們去文昌廟祈福或是吃粽子，祈求考試過程順利，能夠高分中榜。一位網友上網發文，表示自己回想起國三考高中的日子，每個準考生都會去拜拜，也會吃包糕粽，甚至將髮型做些微的改變，希望能順利高分考上理想學校，因此原PO相當好奇其他人有什麼不一樣的迷信，而貼文一出後，網友們紛紛熱烈回應。

原PO在「批踢踢女孩版」發文，分享過去學生時期大考的迷信，她說最近學測就要到了，自己回想起考高中的日子，每個同學都會去拜文昌，而拜拜的食材就是包糕粽，就連考完試都不忘到廟裡還願，感謝神明的保佑，而她也表示有些女同學為了祈求好運，會在考前1個月將瀏海往上或往旁邊夾，她說「考前一個月不能剪頭髮或指甲會把好運剪掉，其餘的像是多做善事阿，例如地上有垃圾幫忙撿起來丟掉之類的或是少造口業等等。」

原PO詢問大家有沒有過去大考前的迷信，對此許多網友紛紛留言，「不洗澡，順便臭暈其他考生」、「考前一天不能讀書」、「不吃牛，提早去跟考試的位子培養感情，考試當天不看書只看小說」、「早上不喝奶製品，怕中途拉肚子就澇賽」、「走在路上，看到有人發傳單或DM，都會拿，當作積陰德」、「我考上台大的同學一個月不洗頭髮，噁到爆」、「不吃肉、拜孔子」、「穿紅色的內衣褲」。