學測本周五登場 今下午可看考場

大學學測即將於本周五（17日）登場，16日下午開看考場。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

109學年度大學「學科能力測驗」本周五、周六登場，高雄考區總計有1萬4545名考生，包含51位特殊考生，比去年1萬5325人略減。屏東考區則有3422人、台東考區898人，今天下午2點至4點各地開放看考場。

負責高雄一、二、三考區的高雄師範大學、中山大學及高雄大學提醒考生，今年新增行動電話「須完全關機」且放在臨時置物區的規定，考生務必注意，避免違規影響到考試成績。

高雄大學表示，必須完全關機包括「完全關閉電源」及「同時關閉鬧鈴、震動、提示音」，調成飛航模式、靜音模式等不符「完全關機」。另，智慧穿戴式裝置如眼鏡、手表、手環、耳機及其他物品，須放在臨時置物區，且不得發出聲響。

高師大負責的高雄一考區總計有5259名考生，有51位特殊考生安排高師大試場，其中有24名考生各節均延長20分鐘；一名特殊考生國語文寫作（國寫）、英文延長20分鐘；一名國寫延長20分鐘。

各考區試務中心提醒考生，應該攜帶簡章規定的國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等任一有效證件應考，違者扣減該節科目1級分。考試中手機須完全關機，違者扣減該節科目成績至少3級分，最高可扣減該科全部成績。

本次學測考科順序，第1天考科為英文、國文、社會；第2天為數學、國語文寫作（國寫）、自然，試務中心建議考生留意作答節奏，並預估車程，最好提早出門，避免遲到影響應試心情。