親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
109學測考前衝刺
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

學測本周五登場 今下午可看考場

2020-01-15 23:42聯合報 記者蔡容喬翁禎霞羅紹平／連線報導

大學學測即將於本周五（17日）登場，16日下午開看考場。 圖／聯合報系資料照片
大學學測即將於本周五（17日）登場，16日下午開看考場。 圖／聯合報系資料照片
分享

109學年度大學「學科能力測驗」本周五、周六登場，高雄考區總計有1萬4545名考生，包含51位特殊考生，比去年1萬5325人略減。屏東考區則有3422人、台東考區898人，今天下午2點至4點各地開放看考場。

負責高雄一、二、三考區的高雄師範大學、中山大學及高雄大學提醒考生，今年新增行動電話「須完全關機」且放在臨時置物區的規定，考生務必注意，避免違規影響到考試成績。

高雄大學表示，必須完全關機包括「完全關閉電源」及「同時關閉鬧鈴、震動、提示音」，調成飛航模式、靜音模式等不符「完全關機」。另，智慧穿戴式裝置如眼鏡、手表、手環、耳機及其他物品，須放在臨時置物區，且不得發出聲響。

高師大負責的高雄一考區總計有5259名考生，有51位特殊考生安排高師大試場，其中有24名考生各節均延長20分鐘；一名特殊考生國語文寫作（國寫）、英文延長20分鐘；一名國寫延長20分鐘。

各考區試務中心提醒考生，應該攜帶簡章規定的國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等任一有效證件應考，違者扣減該節科目1級分。考試中手機須完全關機，違者扣減該節科目成績至少3級分，最高可扣減該科全部成績。

本次學測考科順序，第1天考科為英文、國文、社會；第2天為數學、國語文寫作（國寫）、自然，試務中心建議考生留意作答節奏，並預估車程，最好提早出門，避免遲到影響應試心情。

109學測學測

延伸閱讀

大學學測基隆考區設海大、基女 明下午2時開放...

學測17日登場 16日下午開放查看試場

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考...

大學學測屏東3422人報考 明天下午看考場

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

2020-01-15 16:02

學測英文特輯／「中譯英」的作答技巧及注意事項

2020-01-15 15:03

學測英文特輯／「英文作文」的作答技巧及注意事項

2020-01-15 15:42

淺談108新課綱素養命題 這樣的命題方式對學生真的有幫助嗎？

2020-01-15 14:57

大學學測周五登場 今年手機新規定一定要注意

2020-01-14 11:57

109學測國外時事關鍵字！反送中、聖母院火災、令和時代…十大熱門議題

2020-01-13 14:20

學測倒數關鍵時刻 考生與家長如何「穩定軍心」？

2020-01-13 13:36

109學測生物科 三大時事題大預測…有看有保庇

2020-01-10 13:35

109學測物理科 考前一周快速掌握時事、檢視常考觀念會了沒

2020-01-10 12:44

109學測國內時事關鍵字！總統大選、同婚、南方澳斷橋…十大熱門議題

2020-01-10 11:19

快速掌握學測國寫！ 時間控制、知性情意題型練習很重要

2020-01-09 09:26

學測自然4時事必考！題目看不懂 全靠這一招

2020-01-08 08:00

109學測化學科 哪些時事可能入題、常考觀念一次看！

2020-01-07 14:32

學測社會「混功」練好！四大時事題 專家說不知不可

2020-01-07 09:00

學測數學弄懂5大必考 千萬別做這件事

2020-01-06 09:00

學測英文衝刺！教你破解6大題型 考前要做這動作

2020-01-05 08:00

學測國文搶高分！高人指點：試題先懂「長寬高」作文把握3法門

2020-01-04 08:00

109學測數學科準備方向：比答對率高不是寫得快 高手傳授讓你臨危不亂

2019-12-19 09:11

109學測英文科準備方向：熟練單字和文法句型 掌握各大題做題技巧

2019-12-19 09:11

109學測國文科準備方向： 以宏觀角度閱讀 注意字數與時間掌控

2019-12-19 09:11
看更多

熱門文章

全國中小學注意！2月15日補上課、提前一天放暑假

2020-01-15 19:07

雄中師用韓國瑜布偶當板擦 校方：下課時間無關教學

2020-01-15 19:23

2月15日中小學要變上課日 教師：超級無言的決策

2020-01-15 22:33

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

2020-01-15 16:02

想進明星高中更難！建中、北一女等公立學校今年減招

2020-01-15 18:44

學習歷程系統落漆 影片作品長度破10秒就傳不了

2020-01-15 09:30

明道大學一教師兼三系主任挨批 校方：已逐漸舒緩

2020-01-15 21:32

學習歷程影片作品限5MB 國教署：非軍備競賽

2020-01-15 10:52

學測英文特輯／「英文作文」的作答技巧及注意事項

2020-01-15 15:42

全國考生注意！高中職免試簡章公告 招生減1.8萬人

2020-01-15 13:54

大學學測17、18日登場 今年新規「手機完全關機」

2020-01-15 15:11

明道大學學費傳遭掏空 校方喊冤教育部要查

2020-01-15 14:10

上傳檔案卡到爆 108課綱學習歷程系統落漆

2020-01-15 14:17

大學學測17、18日登場 明天下午2點起看考場

2020-01-15 11:28

明道大學校長疑吞上億學費 教育部要查證

2020-01-15 19:33

學習歷程檔案若太大 國教署：可用外部連結

2020-01-15 14:18

科技部修法 學生指導教授不能是配偶、三親等以內親屬

2020-01-15 20:57

學測英文特輯／「中譯英」的作答技巧及注意事項

2020-01-15 15:03

學測前為學生祈福 僑泰高中勉學生

2020-01-15 10:45

明道大學一師任多職！校方：已逐步改善

2020-01-15 21:20

媒體識讀課正夯！學生不上網 在圖書館翻書佐證訊息真假

2020-01-15 17:17

私大一人代理多主管職 教育部將查核師資專長

2020-01-15 21:25

大學學測基隆考區設海大、基女 明下午2時開放看考場

2020-01-15 16:52

淺談108新課綱素養命題 這樣的命題方式對學生真的有幫助嗎？

2020-01-15 14:57

考生注意！109年學測驗周五登場 明天開放查看試場

2020-01-15 17:09

大專學生研究計畫 今年起師生不能是三等以內親屬

2020-01-15 14:35

汪大永被指在加拿大設分校 明道大學：無此事

2020-01-15 19:41

高職特招甄選簡章公告 多採術科、只16校參採會考

2020-01-15 13:55

四技二專技優保送入學放榜 分發錄取率7成9

2020-01-15 10:50

四技二專技優保送錄取率79% 22日要完成報到

2020-01-15 13:55

大學學測屏東3422人報考 明天下午看考場

2020-01-15 15:57

清大連儂牆又被陸生撕毀 學生會：不提告

2020-01-15 19:41

臺靜農故居傳將被拆 台大：暫緩實施

2020-01-15 11:49

學習歷程檔案上傳 北市大當機

2020-01-15 23:36

台師大與菲大合作 展開觀光餐旅學生交換計畫

2020-01-15 21:25

高中職免試名額 比去年少1.8萬人

2020-01-15 23:38

學測本周五登場 今下午可看考場

2020-01-15 23:42

輔導銜轉生融入課程 至少需半年緩衝

2020-01-15 23:36

國中自製教材 補救跨國銜轉生華語力

2020-01-15 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top