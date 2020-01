學測英文特輯／「英文作文」的作答技巧及注意事項

在 【學測英文特輯】『中譯英』的作答技巧及注意事項 ,我們介紹了非選題第一部分「中譯英」的答題訣竅,現在就接著來看看非選題第二部分「英文作文」有什麼答題技巧或需要特別注意的地方吧!

英文作文

◎ 作答說明及評分標準

作答說明:

1. 依提示在「答案卷」上寫一篇英文作文。

2. 文長至少 120 個單詞(words)。

評分標準:

依據內容、組織、文法句構、詞彙拼字四個項目給分,字數明顯不足的作文則扣總分 1 分。

◎ Tips

根據大考中心公布的 閱卷評分原則 ,「考生只要能依作答提示,運用所學之詞彙、句構,若內容清楚切題,且組織發展完整,文字使用沒有太多錯誤,應能拿到不錯的分數。」

那我們從這幾句話,也至少能看出幾個寫英文作文的技巧:

讓內容清楚切題

● 看清楚作答提示,特別是作答提示要求各段落書寫的內容

● 言之有物,像是舉出實例、描述人事時地物的細節

讓文章組織發展完整

● 開始動筆之前,可以先花點時間把想要寫的內容整理一下,最好能列出大綱

● 善用轉折詞(transition),像是 first、second、but、however、since、thus、therefore、for example、such as、to sum up...等等

● 時間快不夠用的時候,要趕緊想辦法結尾,至少讓文章看起來是完整的

文字使用沒有太多錯誤

● 不必刻意用困難的單字或句型,而是要用自己有把握的

● 務必留些時間檢查是否有拼錯字、忘記加 s、時態不一致...等問題

◎ 來看看考古題吧

作答提示:

身為臺灣的一份子,臺灣最讓你感到驕傲的是什麼?請以此為題,寫一篇英文作文,談臺灣最讓你引以為榮的二個面向或事物(例如:人、事、物、文化、制度等)。第一段描述這二個面向或事物,並說明它們為何讓你引以為榮;第二段則說明你認為可以用什麼方式來介紹或行銷這些臺灣特色,讓世人更了解臺灣。(108 年學測英文)

※ 作答提示明確要求作文要有兩段,且各段內容分別要是什麼,記得遵照這些要求去撰寫你的作文。那要怎麼寫才能讓內容切題、架構穩呢?

例如,我們的文章可以這麼開頭:

As a Taiwanese, I'm proud of many things in Taiwan. Among them, the two things that I’m most proud of are our spectacular scenery and fascinating local cuisine.

(身為一名臺灣人,我對臺灣很多事情都感到很驕傲。在這些事情中,我最引以為榮的兩件事是我們壯麗的風景和絕佳的當地美食。)

直接破題,指出最引以為榮的兩件事是 scenery 跟 local cuisine,之後再分別就這兩件事去發展就行了。

※ 範例中運用了一些五、六級的詞彙像是 spectacular、fascinating、cuisine,以及關係子句(that I’m most proud of)等較複雜的句型,如果不太確定單字能否拼對或句型能否用對,記得要換成自己有把握的,像是我們也可以將開頭改寫成:

As a Taiwanese, I'm proud of many things in Taiwan. There are two things I'm most proud of. One is our beautiful scenery, and the other is our delicious local food.

(身為一名臺灣人,我對臺灣很多事情都感到很驕傲。有兩件事是我最引以為榮的。一個是我們美麗的風景,另一個則是我們美味的當地食物。)

※ 另外,為了增加文章的豐富度,我們可以在適當的地方加上一些形容詞加以修飾。如果只知道一些比較基本的形容詞,像是 good、bad、sad、tired、delicious、beautiful...,但想知道有哪些形容詞可以替換的話,可以參考以下專欄:

● 不只是 delicious !這些英文也能形容美食

● 除了 beautiful,還能如何形容造訪的城市呢?

● 除了 sad,你還可以用這五個英文單字表達傷心難過

● 我好『累』!除了『tired』還能這樣說!

● 除了 interesting,『有趣的』英文還能這樣說...

◎ 改錯練習

先前提過,我們需要留時間檢查自己的英文作文是否有拼字或文法錯誤,那到底有哪些錯誤是常見的呢?我們直接來小試身手,看看你能不能從中找出錯誤的地方並正確訂正吧!

我們同樣以 108 學測英文考題為例接續示範,並刻意寫出一篇有錯誤的短文:

找找看哪裡有錯,並嘗試訂正

Taiwan have a lot of incredible scenic attractions, beside some popular tourist spot, such as sun moon lake and national parks, there have some lesser-known areas that are extremely beautiful. They are home to abundant wildlife and are definitely worth visting.

(臺灣有許多令人驚嘆的風景名勝。除了一些熱門旅遊景點像日月潭和國家公園,還有一些較不為人所知卻非常漂亮的地方。這些地方是許多動植物的家園,也絕對值得前來造訪。)

解析

● Taiwan have → Taiwan has:臺灣是單數主詞,後面應搭配 has。

● scenic attractions, → scenic attractions.:句子到此已完結,應加上「句號」。

● , beside→ . Besides:句號後面第一個字的字首要大寫,此外,beside 是「在旁邊」,這裡應該用 besides 來表示「除了」的意思。

● some...tourist spot → some...tourist spots:前面有 some,而 spot 又是可數名詞,應改成複數形式的 spots。

● sun moon lake → Sun Moon Lake:專有名詞字首要大寫。

● there have → there are:用 there 來表示某事物「存在」時,會用 there is / are 的句型,這裡因為 areas 是複數,會寫成 there are。

● visting → visiting:原拼法是錯的。

以上這些錯誤都有找出來嗎?這些都是英文作文常看到的錯誤,同學最後檢查自己作文時,可以特別留意這些地方喔。

※ 那針對這段範例使用的一些句型及慣用語,可以參考以下專欄來加深概念:

● 【希平方上課囉】英文標點符號怎麼用?

● beside 和 besides 意思和用法有差別嗎?差一個 s 差很大!

● 【老師救救我】舉例時 for example、such as、like 到底要用哪個?!

● 【老師救救我】there 正確用法

● 外表很像,用法不一樣!『worth、worthy、worthwhile』怎麼用?

修正版

Taiwan has a lot of incredible scenic attractions. Besides some popular tourist spots, such as Sun Moon Lake and national parks, there are some lesser-known areas that are extremely beautiful. They are home to abundant wildlife and are definitely worth visiting.

這些英文作文作答時的小技巧都記起來了嗎?希望這些小技巧能幫助你在考試中取得更好的成績喔!希平方也在此預祝各位同學考試順利啦!

