學測英文特輯／「中譯英」的作答技巧及注意事項

2020 年的大學學測即將在 1/17、1/18 登場,在最後衝刺的這幾天,希平方也為大家整理了一些英文考科的應考技巧,並將重點放在了「非選擇題」的部分。現在就一起來看看吧!

相信各位同學都很熟悉,英文學測的非選擇題占 28 分,分成「中譯英」(占 8 分)及「英文作文」(占 20 分)兩部分。我們先來看「中譯英」的一些作答注意事項。

中譯英

◎ 作答說明及評分標準

作答說明:

1. 請將以下中文句子譯成正確、通順、達意的英文,並將答案寫在「答案卷」上。

2. 請依序作答,並標明子題號。每題 4 分,共 8 分。

評分標準:

每小題總分 4 分,原則上是每個錯誤扣 0.5 分。

◎ Tips

看到題目時,我們可以一邊看題目,一邊回想這個句子會用到的單字、慣用法、句型、時態...等。例如,句中若有「去年」,時態就要記得用「過去式」。

答題時,如果單字或句型有一種以上的寫法,建議挑比較有把握的寫,不用特意用比較高級的單字或句構。

寫完後,記得重新檢查一次單字有沒有拼對、單複數有沒有用對、動詞有沒有跟著主詞和時態變化、有沒有漏掉訊息等等,像是時間及地點、副詞…等這些訊息時常一不小心就會漏寫,需要特別注意喔。

◎ 來看看考古題吧:Part 1

自 2007 年營運以來,高鐵(the High Speed Rail)已成為臺灣最便利、最快速的交通工具之一。(108 年學測英文)

※ 看到題目後,我們首先要知道這個句子會用 since 搭配「 現在完成式 」來表示「自…以來,…已成為…」,那 become 的現在完成式是 has become,所以這句的大致架構是:「Since + 時間點, A has become B」。

Since + 時間點, ...

因為 since 後面可以搭配「名詞」或「子句」,因此「自 2007 年營運以來...」可以寫成 Since its operation in 2007, … 或 Since it started to operate in 2007, …。

另外要注意,年份前會搭配介係詞 in,如果對這用法不是很熟悉可以參考此篇 專欄 。

…, A has become B

A 是「高鐵」,題目也已經告訴同學答案了,就是 the High Speed Rail,所以前半部「高鐵已成為...」會寫成 the High Speed Rail has become...,謄寫時記得不要抄錯就可以。比較要花心思的是 B 部分的「臺灣最便利、最快速的交通工具之一」。

如果單純要表達「臺灣最便利、最快速的交通工具」,英文是:the most convenient and fastest transportation in Taiwan,用兩個 最高級 形容詞 most convenient 及 fastest 去修飾 transportation,並用 in Taiwan 指出地點。(注意國家前面搭配的介係詞是 in,如果對這用法不熟悉可以參考此篇 專欄 。)

但題目還特別提到了「...之一」,因此需要用上「 one of + 複數名詞 」的架構,那要小心,transportation 是不可數名詞,變成複數時不能直接加上 s,而要改成 means of transportation(means 就是「方法、工具」的意思,單複數同形),因此要表達「...臺灣最便利、最快速的交通工具之一」,英文會是:...one of the most convenient and fastest means of transportation in Taiwan。

中翻英參考答案:

Since its operation in 2007 / Since it started to operate in 2007, the High Speed Rail has become one of the most convenient and fastest means of transportation in Taiwan.

◎ 來看看考古題吧:Part 2

對於強調職場效率的人而言,高鐵當然是商務旅行的首選。(108 年學測英文)

※ 看到題目後,我們首先要知道介係詞 for 可以表示「對…而言」,those who... / people who… 則可以表示「…的人」,因此這句前半部會寫成:For those who… 或 For people who…,至於後半部「…是…」則是一般句子「A is B」的架構。

For those who… / For people who…, ...

其中 who… 是 關係代名詞 ,用來引導一個關係子句。

原本如果要說「那些人強調職場效率。」英文是:Those people emphasize work efficiency.,那要改寫成關係子句時,我們會把要代指的 those people 用關係代名詞 who 代替,變成 who emphasize work efficiency「強調職場效率的人」。

因此「對於強調職場效率的人而言...」這部分就寫成了:For those who emphasize work efficiency… 或 For people who emphasize work efficiency…。

... A is B

這裡的 A 同樣是 the High Speed Rail,至於「商務旅行的首選」,英文則是 the first / top choice for business travel,運用了兩個慣用表達 business travel(商務旅行)及 the first / top choice(首選)。

注意,這裡 travel 是不可數名詞,後面不加上 s 喔。另外「選擇」的名詞是 choice,也要小心別寫成動詞 choose 或過去式 chose 喔!

最後別忘了句中還有「當然」這個訊息,常放在 is 後面,可以用 definitely、certainly、surely 等副詞去表達,所以「...高鐵當然是商務旅行的首選」合在一起就是:...the High Speed Rail is definitely / certainly / surely the first / top choice for business travel.

中翻英參考答案:

For those / people who emphasize work efficiency, the High Speed Rail is definitely / certainly / surely the first choice for business travel.

雖然中譯英會考的單字和句型難以預測,但大致的答題關鍵就是:時態抓對、句型用對,單字正確運用、沒有漏掉訊息。應考時,可以將這些原則牢記在心。

而一些高中特別愛考的句型及文法,像是 關係子句 / 名詞子句 / 副詞子句 、 間接問句 、 被動式 、 假設語氣 、 各種時態 ...等,也都可以趁考前再複習一下。

至於非選擇題的第二部分「英文作文」有什麼作答注意事項呢?記得鎖定下一篇「【學測英文特輯】『英文寫作』的作答技巧及注意事項」。

