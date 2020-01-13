109學測國外時事關鍵字！反送中、聖母院火災、令和時代…十大熱門議題

109學測將於1月17（五）、18（六）舉行，素養教學與訓練思辨能力已融入新課綱，學習除了學科知識及技能外，也應關注與生活、時事的結合，聯合新聞網整理2019年的熱門議題，歸納出10個國內、外重大時事關鍵字，讓考生回顧、複習，事半功倍。

1. 香港反送中

圖為香港反送中大遊行。 聯合報系資料照／聯合報特派記者王騰毅攝影 分享 facebook

‧起因

2018年初，港男陳同佳與女友潘曉穎來台時，殺害女友並逃回香港，因犯案地在台灣，台港並無引渡條款，導致港警僅能以回港後所犯下的盜取潘曉穎銀行存款和手機的洗黑錢及竊盜罪判刑，因此造就香港行政會議多位成員藉此督促修法。

港府2019年2月提出修改《逃犯及刑事事宜相互法律協助條例》，稱為彌補原有逃犯條例的「法律漏洞」，解決不能向中國大陸、澳門和台灣移交疑犯的「法律缺陷」，也因此該法若順利通過，將賦予香港行政長官「無需」透過立法會，即可將出現在港的嫌疑犯（無論國籍）引渡移交給中國大陸、澳門及台灣，因此又稱為「送中條例」。

香港原定6月12日要二讀《逃犯條例》，於6月9日引爆上百萬人上街遊行，反對修法。同年9月4日，香港特首林鄭月娥宣布撤回《逃犯條例》修訂，但抗議民眾五大訴求缺一不可，仍是抗爭主軸，其他訴求未被港府回應，甚至頒布「禁蒙面法」引發反彈，風波也延燒半年多，至今仍在持續。

香港反送中運動。路透 分享 facebook

‧五大訴求

1. 撤回逃犯條例修訂案

2. 成立獨立調查委員會追救警方濫權

3. 撤回對6/12及其抗爭活動的「暴動」定性

4. 釋放所有的被捕抗爭者、撤銷其罪

5. 全面落實特首、立法會「真普選」

‧連儂牆

反送中運動中，連儂牆成為香港示威者表達立場的重要場域。路透 分享 facebook

連儂是指披頭四知名歌手約翰‧連儂(John Lennon)，連儂反對戰爭、崇尚和平，於1971年以Imagine一曲，鼓舞當時的人們，也間接影響八零、九零年代的東歐、中亞國家革命。連儂牆原本是一面位在捷克布拉格的牆，1988年的時候成為捷克民眾對於共產政權不滿的象徵。

之後，連儂牆也成為非暴力、反抗獨裁、爭取言論自由、渴望和平的象徵。反送中運動中也可見香港許多地方都出現連儂牆。

2. 波音737 MAX停飛

圖為波音737 MAX機型客機。路透 分享 facebook

法新社報導，2018年10月的印尼獅子航空空難和2019年3月的衣索比亞航空空難共造成346人罹難，由於兩起空難都是波音737 MAX型客機，造成這款飛機3月中旬起全球停飛。

波音半年內連摔兩架737 MAX型飛機，失事調查顯示，飛機電子系統有瑕疵，波音公司（Boeing）12月16日正式宣布：肇事的新銳機種737 Max客機，新機生產線將自2020年1月開始「無限期停工」，直到瑕疵軟體得到修正、美國聯邦航空總署（FAA）重新批准飛行為止。

>>動搖國本的空難停飛令？撐不下去，波音737 Max生產線「無限期暫停」

3. 令和時代 日本德仁天皇即位

日本官房長官菅義偉4月1日公布新天皇年號為「令和」。法新社 分享 facebook

日本在2019年4月1日公布新年號：令和（れいわ）。讓外界大為意外的是，年號的典故採用來自日本的和歌古籍《萬葉集》，這是首次引用非中國古籍的年號。新年號於5月1日新任天皇德仁即位之後啟用，日本從平成正式進入「令和」時代。

年號在日本的漢字應作「元号」，改換新年號稱為「改元」，其由來都是源自於中國的帝王紀年制度，在明治維新確立一任天皇只用一個年號的「一世一元制」。

「令和」的年號典故來自《萬葉集》的〈宇梅乃波奈〉的梅花之詩：「於時初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭熏珮後之香」。《萬葉集》是日本目前現存最早的詩歌總集，成書年代約在7世紀後半至8世紀初（奈良時代），收錄總共多達4,500多首的長歌、短歌，全書共有20卷。近年紅極一時的動畫電影導演新海誠，其作品《言葉之庭》、《你的名字》都有受到《萬葉集》的影響。

4. 全球首張黑洞照

人類史上黑洞照片。圖/中研院提供 分享 facebook

全球首張黑洞照片，台灣時間2019年4月10日曝光，包括台北在內共六座國際城市，同步曝光這張令全球觀眾屏息的神祕照片。此一照片不僅支持科學家愛因斯坦提出的廣義相對論，也象徵台灣和全世界頂尖科學家聯手，樹立人類歷史的重要里程碑。

黑洞是宇宙中極度壓縮的物體，在極小區域內含有極大質量。黑洞的存在會影響其周圍環境，使時空變形並加熱周圍物質而發光。愛因斯坦提出的廣義相對論預測，這種高熱物質將「照亮」遭時空強烈扭曲的區域─導致「暗影」出現。中研院天文所副研究員淺田圭一指出，觀測到的黑洞結構宛如新月，中央則是黑暗的，跟之前科學家預測的黑洞理論符合。

而中間黑色部分是黑洞的「陰影」，形成黑洞的邊界，此一陰影稱為「事件視界（event horizon)」。透過拍攝事件視界，可以間接證明黑洞的存在，「事件視界望遠鏡（event horizon telescope，簡稱EHT）的名稱因此而來。

5. 古蹟毀─巴黎聖母院、沖繩首里城遭火噬

‧聖母院

巴黎聖母院年初發生大火，教堂屋頂和尖塔付之一炬。路透 分享 facebook

因《鐘樓怪人》而聞名的世界遺產巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris），擁有850年歷史，4月15日傍晚發生嚴重大火，尖塔與屋頂付之一炬，法國歷史與文化珍寶面臨空前浩劫，所幸多虧消防人員搶救，主建築得以保住。調查人員傾向認為電線短路可能是巴黎聖母院的起火原因，調查主要集中於聖母院起火時正在進行的翻修工程。

‧首里城

沖繩首里城10月31日凌晨失火，消防人員漏夜灌救，當地時間快中午才控制火勢。歐新社 分享 facebook

沖繩那霸市的首里城2019年10月31日凌晨突然起火，正殿、北殿、南殿等全部燒毀，令參與復原的學者專家痛心不已，表示他們從三十幾年前開始，在沒有參考資料、沒有宮殿木工的情況下讓古蹟重現，結果一夜又消失了。

首里城是大約500年前、琉球王國時代所建造，1933年被日本政府指定為「國寶」，不過在太平洋戰爭的沖繩戰役燒毀，日本政府後來致力於該城的重建。

《琉球時報》1日報導，火勢之所以快速蔓延，除消防設備不足外，也可能與木造結構使用的漆混有「桐油」有關，大火會在短時間內延燒。

6. 英國脫歐 首相梅伊下台

「沒能在我任內實踐脫歐的承諾，我感到很遺憾。」2019年5月24日上午10點，英國首相梅伊（Theresa May），在哽咽與眼淚中，宣布將於6月7日辭去保守黨黨魁、與英國首相一職。 路透社 分享 facebook

英國脫歐源於2016年，英國舉行公投決議「脫離歐盟」，51.89%選民支持脫歐，脫歐時間訂於2019年3月29日，主導公投發起、但卻支持「留歐」的首相卡麥隆引咎退出政壇，留下的保守黨黨魁、與首相大位，由梅伊接下，歷經2年多的談判一再延期，脫歐協議始終未獲英國國會支持，反脫歐派民眾也發起數次示威抗議。

2019年5月24日，梅伊表示自己無法通過《梅伊版脫歐草案》，她認為脫歐與執政的工作，應交由「更適合的人選接手承擔」，在確認黨內與國會意向後，將於6月7日辭去保守黨黨魁、與英國首相一職。

梅伊下台後，英國前外相強生當選保守黨魁，同時也是新任首相，他承諾將會完成脫歐、團結英國。

歐盟史上首見脫歐

英國國會下議院於今年（2020）1月9日晚間以330票贊成、231票反對通過脫歐協議法案，英國終於確定本月31日成為第一個脫離歐盟的成員國。

英國新首相強生。路透 分享 facebook

7. 日本京阿尼縱火案

日本著名的京都動畫公司（Kyoto Animation，俗稱「京阿尼」），在今年7月18日發生慘絕人寰的縱火事件，總共造成35人死亡、35人受傷（包含兇手）。 美聯社 分享 facebook

日本動畫製作公司「京都動畫」（Kyoto Animation，俗稱「京阿尼」）第一製作所2019年7月18日遭人縱火，造成35人死亡、35人輕重傷（包含兇手），日媒報導，罹難者多數死於一氧化碳中毒，有多達19人是倒在3樓通往屋頂的樓梯間，來不及逃生。

18日接近中午時，凶嫌進入一樓玄關，潑灑類似汽油的液體，接著點火，火勢迅速從一樓延燒至三樓。附近居民則證稱聽到爆炸聲。早稻田大學的學者長谷見雄二向《NHK》表示，汽油本身的揮發性強，在這種空氣不流通的空間的話，瞬間就會引發爆燃，加上動畫工作室這種可能存有紙張等各種易燃物，火勢在極短時間就會蔓延。

該名嫌犯為41歲、原居住在埼玉縣的男子，在壓制嫌犯的時候，警方詢問犯案動機，嫌犯只回答「因為把小說偷走了！」（一說為「小說被剽竊所以放火」）。

京都動畫曾製作「K-ON！輕音部」、「涼宮春日的憂鬱」、「聲之形」等多部動漫作品，在歐美等地也享有不小知名度，這是全日本自平成年代以降，死亡人數最多的一起縱火事件。「這場大火，燒毀的不只是人命，更是日本動畫界的良心...」京阿尼大火發生後，不只是日本各界紛紛哀悼，來自世界各地的動畫迷也在網路上表達遺憾哀傷。

8. 亞馬遜大火

圖為8月23日，巴西馬托格羅索州（Mato Grosso）原住民領地的雨林空拍圖。 路透社 分享 facebook

2019年8月，南美洲的亞馬遜雨林因為異常頻繁的森林大火，引爆全球輿論，向來主張「亞馬遜大開發」的巴西總統博索納羅，也因此受到猛烈抨擊與國際施壓。

然而全球許多名人如法國總統馬克宏、明星李奧納多等在社群媒體上PO文呼籲世界關注這場生態浩劫，卻被發現其中不少照片根本是張冠李戴，包括時間、地點都不是亞馬遜現下發生的這場火災，引發許多爭議。

巴西亞馬遜2019火災無論是起火數、焚燒面積還是伐林面積，都確實是近十年來的高峰，也掀起輿論關注巴西和亞馬遜雨林的嚴重問題，「#為亞馬遜祈禱（#PrayForAmazonia）的標籤更在短時間內被提及超過百萬次。

9. 伊斯蘭國（ISIS）首腦身亡

圖為伊斯蘭國已故首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。 歐新社 分享 facebook

美國總統川普10月27日上午9點30分在白宮召開重大記者會，證實美軍特種部26日深夜已於敘利亞西北的易德利卜省邊境，擊斃了ISIS的領導人——巴格達迪（Abu-Bakr al-Baghdadi）。

在IS恐攻中罹難或倖存者的家屬，認為巴格達迪的死，不表示反恐任務圓滿結束，「如果巴格達迪能被活捉來受審更好」。巴格達迪負責指揮並激發追隨者在世界各地發動恐攻，在伊拉克與敘利亞，他更指導同夥進行更兇殘的行動：屠殺反對者、網路播放砍頭與石刑影片震驚全球、還有綁架與奴役婦女。

ISIS3月被美軍與庫德族部隊驅逐出其宣稱成立的「哈里發國」(caliphate)最後一片領土，該勢力範圍顛峰期曾遍及伊拉克與敘利亞大面積地區。

巴黎恐攻造成共130人罹難；2016年3月布魯塞爾發生3起自殺炸彈攻擊，造成32人身亡，ISIS又宣稱犯案。2014年至2015年間，ISIS在敘利亞綁架逾20名來自西方的人質，總共7人慘遭砍頭，受害者為來自美國、英國、與日本的記者與救援人員，包括以色列裔美國籍記者索特洛夫(Steven Sotloff)。

伊拉克首都巴格達政府機構雇員蘇丹說，希望巴格達迪與ISIS永久消滅，但他對此也不樂觀：「一個巴格達迪死了，其他領袖就上位。自古以來都是這樣」。

10. 美中貿易戰 川普禁華為

美中貿易戰打打談談，近日雙方都對外釋出將達成協議的樂觀訊息。圖為美國總統川普（左）、大陸國家主席習近平（右）今年六月於大阪會談，為貿戰停火。（美聯社） 分享 facebook

美國總統川普長期指控中國不公平的貿易行為以及竊取美國智慧財產權，美中貿易戰從2018年3月開始，川普簽署301調查結果，對中國進口產品課徵高關稅與投資限制，中國也在不到12小時後提出報復清單。

美國及中國2大經濟體除了互相以開徵對方國家商品關稅為手段，美國也對中國中興、華為等科技公司展開制裁，理由是該公司涉嫌向伊朗和北韓非法出口設備。

經過長時間的磋商，雙方於2019年12月13日宣布，已就第一階段經貿協議文本達成一致，美方承諾將取消部分對中國擬加徵和已經加徵的關稅，川普當日通過推特表示，美國對中國加徵的 25% 的關稅維持不變，其餘大部分產品關稅維持在7.5% 。中國國務院則在12月15日決定，對原計劃加徵關稅的部分美國商品，暫不徵收10% 、5% 關稅。

但雙方在何時展開第二階段談判，以及結構改革、農產品採購等說法略不同調，市場普遍認為，儘管就減緩美中貿易緊張、有助全球經濟等方面值得一些掌聲，但此局部協議恐怕也只夠雙方喘口氣。核心的分歧和爭端未解決，可以預見這場貿易戰將持續「打打停停」。