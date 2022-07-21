歐洲熱浪肆虐！為什麼夏天動輒比台灣熱的國家，裝冷氣還特別猶豫？

歐洲的熱浪並不稀奇，但連年夏天的高溫，愈來愈讓許多人思考冷氣的重要性……

自6月以來，歐洲各地紛紛出現破紀錄的熱浪襲捲，不僅法國（France）、西班牙（Spain）都出現了超過攝氏40度的高溫，天乾物燥的氣候特性也讓許多地區引發森林大火，西班牙北部就至少2萬公頃的林地陷入火海。

由於熱浪的特徵是完全不會下雨、空氣中沒有任何濕度，豔陽下戶外的體感溫度甚至可飆到44度──法國當局甚至還在6月時開啟了多次的氣溫紅色警戒，所在地區可以停課，並呼籲街頭遊民至緊急避難所消暑。

歐洲的熱浪並不稀奇，但以往發生的時日都在7月底、8月之後，因此今年從6月開始就衝擊的熱浪令許多歐洲人措手不及，許多家中沒有購買冷氣的家庭紛紛重新思考冷氣的重要性，就連想要購買電扇，也幾乎被搶購一空。

熱浪為什麼非常危險？

整個歐洲被熱浪「燃燒」的主因，在於北方高壓在西歐上空壟罩，它構成了阻塞高氣壓，讓原本應該隨氣候進來的西風帶被排擠於大西洋外；而同時，來自北非撒哈拉沙漠的熱氣藉此湧入，而高壓的影響就是沒有風與濕度，導致歐洲各國有如蒸籠般炙熱。

不僅如此，低濕度和低風速都是加強熱浪的主因，由於人類活動的頻繁和大量建築物、混凝土和柏油路的興建，導致熱量難以散去，因此市區的影響相比郊區，會更加極端。

熱浪最致命的關鍵，在於它會導致脫水、中暑，進而讓本來罹患有心臟、腎臟、呼吸系統疾病的老年人造成致命後果，對嬰兒來說，過熱也是個大威脅。

因為熱浪讓人們降低了人體調節溫度的能力，使其無法保持體溫在正常的標準，發生問題的前兆可能會有頭痛、頭暈、食慾不振、噁心、痙攣與呼吸急促等。

不過，為什麼夏天經常比台灣還熱的歐洲，冷氣卻非常少見？

全球空調需求增長 歐洲較緩慢但依然提升

《Reportlinker》日前發佈了〈全球空調系統產業報告〉（Global Air Conditioning Systems Industry），指出全球的空調系統市場到2026年時，將達到1.487億台，以2020年全球空調系統估計為1.079億台計算，複合年均成長率達到5.6％。

一直以來，亞洲都是冷氣的主要市場，也是全球市佔率最高的地區，其次為北美洲；歐洲過往的市佔率雖然不高，但近幾年的成長趨勢，已反映在歐洲人正審慎思考裝冷氣的決心上，像是在德國（Germany），冷氣銷售的複合年均成長率就高達3.5％。

但為什麼相較之下，歐洲的冷氣卻相對稀有？

1、平均氣候較為溫和

歐洲基本上的溫度都是較低的，若以緯度來看，馬德里和紐約是同一個緯度、里斯本和華盛頓是同一個緯度，而巴黎的緯度，已經是多倫多的位置了。

以西歐和北歐來看，真正會熱的時間就是7月或8月，南歐可能從6月開始熱到9月，要在為期不常且不一定會出現的熱浪準備冷氣，許多家庭以使用頻率來說，投資報酬率確實太低了。

2、石造建築的優勢

相對於現代大都市的混凝土、鋼骨建築，歐洲的許多房屋都是動輒百年歷史的石砌、磚造建築，這種建築物有著冬暖夏涼的特性，加上熱量滲透的慢、維持了更好的隔絕，使得熱氣還沒有進到室內便消散，夏日傍晚後的溫度也變的宜人。

好比說在希臘（Greece）的地中海畔，當地人每年都會重新粉刷大量的白漆，就是為了反射太陽的熱氣。

此外，對不少歐洲人來說，在優美的建築物外牆裝上有礙觀瞻的冷氣室外機，也是猶豫是否要裝冷氣的原因之一。

3、歐洲電費極高

歐洲電費的昂貴舉世知名，在2021年底的能源危機和2022的俄烏戰爭影響下，許多國家的電費又再漲了不少，平均家庭用電每度6至10元不等，這讓本身就耗能很高的冷氣，並不是每個家庭都吹得起。

4、冷氣費用昂貴

在台灣，冷氣本來就是個不便宜的電器，若要再關注到品牌、節能與否、變頻設計、壓縮機產地等，若家中坪數愈大，費用自然愈拉愈高。

而同樣規格的冷氣，在歐洲的價格還可以再貴上個兩倍之多，這主要肇因於歐洲的勞動成本高、製造成本昂貴，使得當地製造的冷氣價格很難壓下來；若要直接從日本（Japan）進口冷氣，稅收和進口關稅價格問題則更是可觀，種種原因都讓冷氣成了奢侈中的奢侈品。

不僅如此，歐洲對於冷氣的安裝費用價格也是非常可觀的，主要考量到安全、高樓和技術上的問題，但台灣很多冷氣安裝可能都是免費的。

5、沒有養成吹冷氣的習慣

如果你有看《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），就一定對類似的橋段印象深刻──在炎熱的夏天裡，身為美國人的艾蜜莉就不斷抱怨法國人不吹冷氣的習慣。但她就被同事嘲諷，「巴黎很少有人裝冷氣，這樣很不自然又做作，也很美國，而且吹冷氣對身體很不好，我們本該就要感受四季的交替，你就不能接受自然嗎？」

而西歐國家普遍對環保意識較高的區域，對於裝冷氣這種增加碳排放的作為，接受度就自然比較低了。

（本文出自2022.7.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）