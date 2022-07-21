快訊

日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享3點「和疫情前不同之處」

決戰百里侯／民進黨唯一的冷灶 新竹縣長找嘸人 凸顯2大困境

棒球／從報關員變奧運金牌戰主審 紀華文故事登WBSC官網

歐洲熱浪肆虐！為什麼夏天動輒比台灣熱的國家，裝冷氣還特別猶豫？

遠見／ 文 / 魯皓平
西班牙一名男子撐傘抵擋熱浪 新華社
西班牙一名男子撐傘抵擋熱浪 新華社

歐洲的熱浪並不稀奇，但連年夏天的高溫，愈來愈讓許多人思考冷氣的重要性……

自6月以來，歐洲各地紛紛出現破紀錄的熱浪襲捲，不僅法國（France）、西班牙（Spain）都出現了超過攝氏40度的高溫，天乾物燥的氣候特性也讓許多地區引發森林大火，西班牙北部就至少2萬公頃的林地陷入火海。

由於熱浪的特徵是完全不會下雨、空氣中沒有任何濕度，豔陽下戶外的體感溫度甚至可飆到44度──法國當局甚至還在6月時開啟了多次的氣溫紅色警戒，所在地區可以停課，並呼籲街頭遊民至緊急避難所消暑。

歐洲的熱浪並不稀奇，但以往發生的時日都在7月底、8月之後，因此今年從6月開始就衝擊的熱浪令許多歐洲人措手不及，許多家中沒有購買冷氣的家庭紛紛重新思考冷氣的重要性，就連想要購買電扇，也幾乎被搶購一空。

熱浪為什麼非常危險？

整個歐洲被熱浪「燃燒」的主因，在於北方高壓在西歐上空壟罩，它構成了阻塞高氣壓，讓原本應該隨氣候進來的西風帶被排擠於大西洋外；而同時，來自北非撒哈拉沙漠的熱氣藉此湧入，而高壓的影響就是沒有風與濕度，導致歐洲各國有如蒸籠般炙熱。

不僅如此，低濕度和低風速都是加強熱浪的主因，由於人類活動的頻繁和大量建築物、混凝土和柏油路的興建，導致熱量難以散去，因此市區的影響相比郊區，會更加極端。

熱浪最致命的關鍵，在於它會導致脫水、中暑，進而讓本來罹患有心臟、腎臟、呼吸系統疾病的老年人造成致命後果，對嬰兒來說，過熱也是個大威脅。

因為熱浪讓人們降低了人體調節溫度的能力，使其無法保持體溫在正常的標準，發生問題的前兆可能會有頭痛、頭暈、食慾不振、噁心、痙攣與呼吸急促等。

不過，為什麼夏天經常比台灣還熱的歐洲，冷氣卻非常少見？

全球空調需求增長　歐洲較緩慢但依然提升

《Reportlinker》日前發佈了〈全球空調系統產業報告〉（Global Air Conditioning Systems Industry），指出全球的空調系統市場到2026年時，將達到1.487億台，以2020年全球空調系統估計為1.079億台計算，複合年均成長率達到5.6％。

一直以來，亞洲都是冷氣的主要市場，也是全球市佔率最高的地區，其次為北美洲；歐洲過往的市佔率雖然不高，但近幾年的成長趨勢，已反映在歐洲人正審慎思考裝冷氣的決心上，像是在德國（Germany），冷氣銷售的複合年均成長率就高達3.5％。

但為什麼相較之下，歐洲的冷氣卻相對稀有？

1、平均氣候較為溫和

歐洲基本上的溫度都是較低的，若以緯度來看，馬德里和紐約是同一個緯度、里斯本和華盛頓是同一個緯度，而巴黎的緯度，已經是多倫多的位置了。

以西歐和北歐來看，真正會熱的時間就是7月或8月，南歐可能從6月開始熱到9月，要在為期不常且不一定會出現的熱浪準備冷氣，許多家庭以使用頻率來說，投資報酬率確實太低了。

2、石造建築的優勢

相對於現代大都市的混凝土、鋼骨建築，歐洲的許多房屋都是動輒百年歷史的石砌、磚造建築，這種建築物有著冬暖夏涼的特性，加上熱量滲透的慢、維持了更好的隔絕，使得熱氣還沒有進到室內便消散，夏日傍晚後的溫度也變的宜人。

好比說在希臘（Greece）的地中海畔，當地人每年都會重新粉刷大量的白漆，就是為了反射太陽的熱氣。

此外，對不少歐洲人來說，在優美的建築物外牆裝上有礙觀瞻的冷氣室外機，也是猶豫是否要裝冷氣的原因之一。

3、歐洲電費極高

歐洲電費的昂貴舉世知名，在2021年底的能源危機和2022的俄烏戰爭影響下，許多國家的電費又再漲了不少，平均家庭用電每度6至10元不等，這讓本身就耗能很高的冷氣，並不是每個家庭都吹得起。

4、冷氣費用昂貴

在台灣，冷氣本來就是個不便宜的電器，若要再關注到品牌、節能與否、變頻設計、壓縮機產地等，若家中坪數愈大，費用自然愈拉愈高。

而同樣規格的冷氣，在歐洲的價格還可以再貴上個兩倍之多，這主要肇因於歐洲的勞動成本高、製造成本昂貴，使得當地製造的冷氣價格很難壓下來；若要直接從日本（Japan）進口冷氣，稅收和進口關稅價格問題則更是可觀，種種原因都讓冷氣成了奢侈中的奢侈品。

不僅如此，歐洲對於冷氣的安裝費用價格也是非常可觀的，主要考量到安全、高樓和技術上的問題，但台灣很多冷氣安裝可能都是免費的。

5、沒有養成吹冷氣的習慣

如果你有看《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），就一定對類似的橋段印象深刻──在炎熱的夏天裡，身為美國人的艾蜜莉就不斷抱怨法國人不吹冷氣的習慣。但她就被同事嘲諷，「巴黎很少有人裝冷氣，這樣很不自然又做作，也很美國，而且吹冷氣對身體很不好，我們本該就要感受四季的交替，你就不能接受自然嗎？」

而西歐國家普遍對環保意識較高的區域，對於裝冷氣這種增加碳排放的作為，接受度就自然比較低了。

（本文出自2022.7.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

冷氣 熱浪 法國 建築 巴黎

相關新聞

熱浪擋不住！倫敦市長：二戰以來消防部門最忙的一天

歐洲熱浪持續發威，連較高緯度的英國氣溫都不斷飆破新高，內閣辦公廳大臣馬特豪斯（Kit Malthouse）更表示英國須學...

歐洲熱浪肆虐！為什麼夏天動輒比台灣熱的國家，裝冷氣還特別猶豫？

歐洲的熱浪並不稀奇，但連年夏天的高溫，愈來愈讓許多人思考冷氣的重要性……

歐洲熱浪蔓延！丹麥偵測到35.9度「破7月份最高溫」

丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute）表示，20日回報7月份有記錄以來的「最高...

天氣熱為通風要打開所有窗戶？錯！ 反而要關這扇窗

炎炎夏日，若是待在室內又為了省錢不開冷氣，應該不少人會選擇把屋內所有窗戶打開，好讓空氣流通，降低室內溫度。不過國外一名網友分享的「消暑」妙招，讓網友看了都跌破眼鏡。

熱浪襲北歐國家 丹麥創7月高溫紀錄

丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute）表示，今天測到歷來7月最高溫，警告丹麥快...

法國熱浪來襲如烤箱 不裝冷氣全民佛系避暑

西南歐熱浪一波波，40度高溫時有所聞。然而法國7成以上民眾因不同理由不用冷氣，政府也不鼓勵加裝。新聞不斷推播各種抗熱妙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。