天氣熱為通風要打開所有窗戶？錯！ 反而要關這扇窗

炎炎夏日，若是待在室內又為了省錢不開冷氣，應該不少人會選擇把屋內所有窗戶打開，好讓空氣流通，降低室內溫度。不過國外一名網友分享的「消暑」妙招，讓網友看了都跌破眼鏡。

據《太陽報》（The Sun）報導，近期英國熱浪持續延燒，當地溫度一天比一天高，各地民眾都使出渾身解數要想辦法降溫。英國一名28歲女子羅莎琳（Rosaline Webb）就在 TikTok 上分享了自己的降溫小撇步。

她在影片中提到，其實要讓室內通風，不是要打開所有窗戶，反而應該關上特定的幾扇窗戶。她表示，要南側的所有窗戶關掉，也就是最常被陽光曝曬的區域。接著要拉上所有窗簾，避免陽光曬入屋內。最後將北側的窗戶，也就是較陰涼的區域的窗戶全都打開，讓冷空氣可以吹進屋內。

羅莎琳表示，自己是在幾年前在BBC的廣播節目中聽見這個方法，從那時候開始，每年暑假她和家人都會運用這個方法避暑。她表示，自己家中北側剛好周圍有其他住宅，所以完全不會曬到太陽，運用這個方法以後特別涼爽。

不少網友都認為羅莎琳的分享非常實用，期盼一起度過這次酷暑。