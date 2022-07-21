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法國野火燒不斷…五星飯店怕爆炸 急丟瓦斯桶進泳池
歐洲熱浪不斷，野火不停延燒，讓法國不得不撤離37,000人，面對野火消防員能做的也越來越少。大火延燒之際，因需與時間賽跑，有飯店即因高溫來得太快，物品來不及搬運，只好將容易受熱爆炸的瓦斯桶，丟進泳池中降溫，避免爆炸產生更多意外傷亡。
根據《都市報》報導，法國野火已燒掉19,000公頃的森林，並向西南部的熱門旅遊景點趨近，這週一（7/18）在法國美麗的皮拉大沙丘（Pyla-sur-Mer）旁的一家五星級飯店，因為預報員警告該地區高溫會來到44度，眼看周遭是沙霧滾滾的歐洲最大沙丘皮拉特沙丘，飯店擔憂沒有足夠時間可把瓦斯桶帶到安全地方存放。
為了預防瓦斯桶在逼近的高溫下爆炸，造成不必要的傷亡，飯店員工們不得不將瓦斯桶們通通拋進游泳池內。讓溫度維持低點，避免瓦斯桶爆開。
熱浪所引起的大火，不僅燒毀多處民宅與森林，也迫使許多地方政府要求撤離居民。另一方忙著救火的消防員們，對於火勢範圍越擴越大，難以撲滅的情況下只能選擇放棄撲滅，改將人們撤往安全範圍。
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