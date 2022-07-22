回頭看！歐洲熱浪4年前就愈趨嚴重 時間點一次整理

歐洲熱浪又來襲。今年熱浪災情嚴重，其中中歐、南歐和西歐受到的影響尤為明顯。造成歐洲包括法、西、葡等國野火不斷，就連屬高緯度的英國和丹麥，都分別飆出了35.9度及41度攝氏的高溫。受到高溫影響，英國機場跑道也因此出現融化膨脹的奇景，西班牙和葡萄牙分別飆出45.7度及47度攝氏的高溫，創下歷史新高。回顧這幾年來歐洲熱浪的演進，看看這些年來，熱浪如何像溫水煮青蛙般地襲擊歐洲人的生活。

歐洲熱浪 兩月間死亡人數達3536人

2022年夏天，極端熱浪席捲西歐，英國19日氣溫首度飆破40度，火災危險預報圖可見多國處在「紫爆」的極度危險中。南歐至少有1100人死於最近的熱浪，法國消防員則對森林大火束手無策。歐新社

歐洲熱浪在今年6、7月間累計至今已有3536人因熱浪死亡。今年6月導致全歐洲死亡2468人，其中德國死亡1636人，波蘭死亡3人，西班牙死亡829人。7月中旬，歐洲部分地區的氣溫再度創下新高。英國發布有史以來首次紅色高溫預警，全國並進入緊急狀態。7月歐洲至少再有1028人因為熱浪而死亡，其中葡萄牙死亡人數達1063人，西班牙死亡人數達368人。

歐洲熱浪蔓延北歐 丹麥35.9度飆破7月份最高溫

圖為7月20日，當地氣溫達到30度時，丹麥哥本哈根阿美琳城堡的一名皇家衛兵戴著斜帽代替熊皮帽情形。美聯社

丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute）表示，20日回報7月份有記錄以來的「最高氣溫」，並警告說該國正接近歷史最高氣溫記錄。丹麥宣布這一消息之際，今夏的熱浪已經在歐洲其他地區打破高溫紀錄並向北蔓延。DMI的數據顯示先前7月份的高溫記錄是1941年測量到的攝氏35.3度，DMI20日發推表示「今天在西日德蘭半島（Jutland）的波里斯（Borris）記錄到攝氏35.6度的高溫」。

僅僅數小時後，DMI又宣布洛蘭島（Lolland）記錄的溫度更高、達到攝氏35.9度，DMI補充說「我們正迎來丹麥天氣歷史上第二熱的一天」，並表示隨著北海降溫的風從西南方向吹來，熱量「似乎正在消退」。不過丹麥氣象服務部門已經提出警告，稱接下來隨著熱空氣從南方進入，丹麥20日的幾項記錄皆有被打破的可能性，DMI在聲明中指出「今天可能會被載入史冊，因為一些預測表明丹麥高溫新記錄已經『觸手可及』」。

先前丹麥記錄到的歷史最高溫為1975年8月的攝氏36.4度。

熱浪擋不住！倫敦市長：二戰以來消防部門最忙的一天

圖為熱浪期間，倫敦人外出用餐情形。美聯社

歐洲熱浪持續發威，連較高緯度的英國氣溫都不斷飆破新高，目前共計有數百名消防員在英格蘭各地投入救援火災，且已有60多所房屋被燒毀，消防部門面臨著「自第二次世界大戰以來最繁忙的一天」。馬特豪斯透露最近幾周共計有13人為避暑在游泳時溺斃，其中包括7名十幾歲的男孩。

倫敦緊急救援服務部門表示，18日和19日甚至「每13秒就接到一次救援電話」，且高溫事件與上周相比爆增10倍之多。倫敦市長表示當地消防隊19日接到2600多個電話、是平時7倍之多，更強調「這是自二戰以來倫敦消防部門最忙碌的一天」。

英國氣象局首席科學家也警告「未來氣溫會變得更加極端」，週二英格蘭東米德蘭地區林肯郡（Lincolnshire）的科寧斯比村（Coningsby）一路飆到攝氏40.3度，比2019年之前的最高溫還高1.6度。氣象學家斯內爾（Craig Snell）表示仍有可能發生野火，並補充說「由於地面非常乾燥，近幾周內野火的風險會相當高，但幸運的是我們離19日的情況還差得很遠」。

熱到「跑道膨脹、融化」！ 英國機場無奈停飛、旅客枯等

圖為倫敦魯頓機場（London Luton Airport）18日傳出高溫導致「跑道損壞」的現場維修情形。圖擷自 推特

歐洲熱浪持續發威，連較高緯度的英國氣溫都飆破攝氏41度，倫敦魯頓機場（London Luton Airport）18日更傳出高溫導致「跑道損壞」，無奈之下只能暫停航班。

CNN報導，魯頓機場通過推特宣布這一情況，表示「在高溫導致跑道一小部分膨脹後，需要進行必要的跑道維修」，隨後於當天下午6點後全面恢復運營，不過當天已有超過20班飛機受到影響，推特上也有人貼出旅客只能在機場內枯等的畫面。

此外在數小時前，英國皇家空軍（RAF）布萊茲諾頓（Brize Norton）基地也傳出跑道「融化」事件，所幸根據官方推特說法，已依照制定的應變計畫使用替代飛行場地、因此未受衝擊。與此同時，鐵路和倫敦交通局（TFL）也引入火車速度限制以保護鐵路軌道。

熱浪襲歐 西班牙38處森林大火 葡萄牙熱死逾千人

圖為西班牙西北部塔巴拉的一場野火，燒毀了植被。野火讓英格蘭、德國、葡萄牙和西班牙的緊急救援人員忙得不可開交。美聯社

熱浪持續侵襲歐洲，西班牙13日開始在全國38處延燒的森林大火，至19日已吞噬超過6萬公頃土地，造成8000名民眾流離失所；葡萄牙也有1000多人因熱浪導致死亡。

西班牙國家報報導，38處森林大火中有6處處於二級危險狀態，最嚴重的野火發生在中北部卡斯提亞拉曼查（Castilla-La Mancha）地區的薩摩拉（Zamora）省，火勢已摧毀超過3萬公頃土地，並帶走2條人命，包括1名森林消防員、1名牧羊人，皆不幸在野火中喪生。

連接首都馬德里和西北部加利西亞（Galicia）地區的火車路線，行經野火延燒的薩摩拉省。18日該列車駛過大火地區時，一度被火舌包圍；有民眾拍下窗外驚人的火勢與車內恐慌的乘客，影片上傳推特後，引起全國譁然。西班牙國家鐵路隨後宣布停駛此班列車。與葡萄牙接壤的加利西亞地區，也有四處野火處於二級危險狀態，包括盧哥（Lugo）省兩處、奧倫塞（Ourense）省兩處。

這波引發伊比利半島多處森林大火的極端熱浪，是西班牙今年迎來的第2波。雖然在連續肆虐9天後，終於在19日稍微得到緩解，但西班牙國家氣象局宣告，這波熱浪不論就高溫強度、持續時間、影響範圍來看，都將躋身為西班牙自1976年以來，最惡劣的熱浪排名前3名。

另受乾旱影響的葡萄牙高溫飆破華氏104度(攝氏40度)。衛生署先前通報，2022年本月7日至13日期間有238人死於熱浪，但弗列塔斯表示，截至18日，死亡人數已增至1063人。數據顯示，最有可能死於熱浪的是年長者。

英國恐飆40.5度 柏油路舖沙以免溶化

英國氣象局18日首次基於炙熱考量發布紅色警告，預測高溫可能達到華氏105度（攝氏40.5度)，比全球98%地區還熱；英國政府更在路上撒沙以免柏油融化，火車減速以防鐵軌變形，另有機場跑道變形而關閉搶修。不僅多數民居沒有冷氣的英國受高溫所苦，天乾物燥，野火持續威脅歐洲全境，尤其是法國、希臘和義大利，西班牙與葡萄牙過去一周熱浪已造成逾千人死亡。

葡萄牙各地氣溫飆升逾攝氏40度 熱浪造成1000多人死亡

圖為葡萄牙因熱浪釀成的野火。美聯社

陷入乾旱的葡萄牙上週各地氣溫飆升逾攝氏40度。過去幾天氣溫雖然有下降，但今年此時的氣溫仍高於一般水準。葡萄牙通報目前的熱浪造成1000多人死亡，衛生首長今天示警，氣溫持續上升，葡萄牙必須準備好因應氣候變遷帶來的效應。

歐洲熱浪導致野火、洪水不斷 義大利飆出48.8度史上最熱

受熱浪影響，義大利西西里島2021年8月中旬氣溫飆至攝氏48.8度，寫下歐洲史上最熱紀錄。圖為自願者試圖撲滅西西里島馬多涅山脈附近野火情形。美聯社資料照

歐洲在2021年度過歐洲有史以來最熱的夏天，地中海沿岸熱浪持續數週，整體平均上升逾2度，其中義大利西西里島的溫度更是達攝氏48.8度，飆出新高紀錄，打破了1977年在雅典創下攝氏48度高溫的歐洲紀錄。

歐洲在該年苦吞創紀錄極端天氣的苦果，從最熱的一天、到最熱的夏天，及一連串因極端氣候引發致命的野火與洪水。希臘總理則形容希臘在2021年歷經「幾十年來最大的生態災難」，多達8000多平方公里的森林和房屋在熱浪襲擊下被燒成灰燼。

英國近一週夜晚持續攝氏20度以上高溫 熱浪導致全歐至少4300人死亡

2020年，英國氣溫連續六天達到攝氏34度或者更高。同年8月還有連續5個夜晚氣溫未低於20°C，熱浪在2020年導致英國2000人死亡。圖片來源：英國氣象局

歐洲於2020年7月30日至8月16日間再受到熱浪侵襲，當時的歐盟監測機構聲稱，2020年是歐洲史上最熱的一年，該年總平均溫度至少高出攝氏0.4度。英國氣溫連續六天達到34攝氏度或者更高。在8月還連續5個夜晚溫度未低於20°C，熱浪在2020年導致英國達2000人熱死。

其他地區如法國，在熱浪期間測得最高溫達41.9°C，熱浪導致法國在2020年有1900人死亡。荷蘭持續13天歷經熱浪襲擊。2020年，荷蘭有史以來首次連續8天溫度超過攝氏30 度，造成約400人死亡。比利時則持續8天氣溫高於攝氏30度。

45.9°C的法國熱地獄：歐洲超級熱浪至少10死 氣溫突破歷史新高

圖為2019年熱浪期間，政府特別允許巴黎人在艾菲爾鐵塔附近的特羅卡德羅噴泉中降溫。歐新社資料照

「南法人早已習慣夏天...但不是這種『世界末日』的夏天。」超級熱浪侵襲的歐洲，正進入酷熱溫度的極限高峰——28日下午，法國南部加爾省小鎮加拉爾蓋萊蒙蒂厄（Gallargues-le-Montueux）高溫更衝破了45.9°C，一舉刷新法國氣象觀測史的最高溫紀錄。儘管西歐各國的消防隊、醫院急診室、社福單位都已進入「熱浪戒備」，但除了中熱衰竭與心臟病外，各國都陸續傳出溺水與玩水相關致命意外；恐怖高溫更讓各大都會區遭遇嚴重的低空臭氧污染，極端炎熱輔以空氣污染，也讓歐洲各國經歷了一次極端氣候的「震撼教育」。

這波熱浪在歐洲各國已至少10死，但由於各國應變宣導得宜，因此除了部分高齡者中暑往生外，其餘的死亡原因反都與「玩水」有關——像是在德國、西班牙與波蘭，就有不斷傳出跑冷水澡而心臟麻痺，或者跳水貪涼結果抽筋溺斃；同時，在法國巴黎的聖丹尼區，也有居民非法打開消防栓「沖涼」，結果噴出的水柱打中幼童胸口而使其命危的悲劇。

法西開始遭殃 葡、義、希、德、波蘭，刷新6月高溫紀錄

2019年的歐洲熱浪。圖擷自 英國每日快報

侵襲歐洲的這波熱浪，始於2019年的6月24日星期一。由於歐洲大陸上空，正被兩股強大的北方高壓系統籠罩，因此阻絕了本該由南方低壓系統送入的涼空氣，反讓非洲撒哈拉沙漠的熱氣流趁隙襲來，並沿著地中海南岸，朝西歐與中歐方向逼近。

這波熱浪的影響範圍以西班牙、法國為主，像是西班牙東北部就已傳出失控的森林大火，法國各區的中小學校本週也陸續緊急停課；但葡萄牙、義大利、希臘、德國、甚至是波蘭，也各自刷新了當地6月份的溫度紀錄，進入不同程度的「高溫全國戒備」。

法國歷史上第二熱的夏天 發布橙色警戒

法國在2018年測得最高溫為40°C，發布熱浪澄色警戒，2018年夏天成為法國歷史上第二熱的夏天。法新社資料照

歐洲於2018年7月24日至8月8日發生熱浪。西班牙境內測到最高溫度為攝氏45°C，該國並發布了紅色警報，該年西班牙共有9人因為熱浪死亡。葡萄牙測得的最高溫度為46.8°C，打破了自1981年創下的43°C紀錄。

法國在該年測得的最高溫為40°C，發布熱浪澄色警戒，2018年的夏天成為法國歷史上第二熱的夏天。英國在該年的最高溫為33.2°C，希臘遭受熱浪襲擊，導緻雅典周圍發生火災；瑞典則破了該國記錄，2020年為瑞典250年來最熱的7月。即便到了8月初，瑞典仍舊在異常高溫內徘徊，平均溫度約在30°C左右。

法國亞維儂近郊出現44.1度 飆破當時最高溫紀錄

圖擷自 世界氣象組織推特

原本法國氣象觀測史上的最高溫紀錄，是2003年8月12日於夏爾省的卡龐特拉市（Carpentras，亞維儂的東北郊）所測得的 44.1°C。根據歷史紀錄，2003年8月的法國熱浪，就在歐陸造成1萬5,000人死亡，其中大部分死者，都是獨居在無空調設備老宅的高齡長者。因此這幾年來，包括法國人在內的西歐民眾，才加大了對冷氣空調的家電需求，各級政府也各自啟動了一套應變程序。