加拿大人不歡迎哈利梅根 加媒：這裡不是中途之家

英國哈利王子及妻子梅根丟震撼彈淡出王室，計畫將輪流住在英國及加拿大兩地，但包含稅務、維安等一連串問題都還沒解決。加拿大第一大報「環球郵報」（The Globe and Mail）15日刊出一篇專欄文章，砲轟哈利夫婦想逃離英國但又想保留王室身分，內文還強調不該把加拿大當成「中途之家」，呼籲加國政府堅決向哈利與梅根說不。

在引發英國王室危機之後，哈利王子16日在白金漢宮主持明年世界杯聯盟式橄欖球賽抽籤儀式。哈利全程面露微笑，並與場上球員互動，看起來神情輕鬆。這是他和梅根進入「過渡期」前的最後一項排定行程，仍以英國王子的身分出席，之後將展開新生活，未來會用什麼頭銜出席公開場合，尚未決定。

親近王室的人士指出，哈利在參加完這場公開活動後，就會飛到加拿大與梅根、兒子亞契團圓。

雖然加拿大總理杜魯多在去年耶誕節曾表示，加拿大「永遠歡迎」哈利夫婦在溫哥華度過佳節，但在「環球郵報」刊出的這篇文章當中指，加拿大人顯然「無法接受」哈利梅根長住下來，認為兩人移居加拿大的計畫模糊不清，也沒有提到將從事什麼工作？稅物如何分配？並重申加拿大不是王公貴族的「中途之家」，期盼兩人能做出最好的決定。