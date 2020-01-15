友人爆料：梅根將定居LA…就等川普下台

英國王子哈利與妻子梅根8日突然宣布，將淡出王室家族「資深」成員身分，震驚英國王室；哈利及梅根的友人向英國每日郵報表示，小倆口計畫先在加拿大安頓下來，不過他們最終的目標是回梅根的母國美國，定居洛杉磯，並且在當地經營生意。

支持民主黨的梅根曾公開批評川普，她也曾經說過，不會在川普任職期間搬回美國。消息來源指出，「這並不是立即會發生的事情，不過有這個回到美國的長期最終計畫，並且花時間在加拿大的第二個家」。

哈利和梅根近期將在英國和加拿大兩地輪流居住。資深警官指出，王室維安費用將因此暴增，警力需求亦可能出現青黃不接的窘境。

哈利夫婦要求被列為「需要國際性保護的人士」，加上哈利曾從軍的背景，維安風險特別高。一名倫敦警察廳前高官指出，哈利夫婦「並未深思熟慮他們的決定對維安的影響，讓倫敦警察廳處境艱難」。根據警察廳去年的一份人力管理報告，要將警官人數由449增至540人，光是安排訓練課程就極度困難，若要維持現有安全層級，人員勢必得加班。

反君主制團體「共和」估計，王室維安費用每年將增加1億600萬英鎊（約1.38億美元）。

英國太陽報報導，加拿大總理杜魯多曾私下向英國女王伊莉莎白二世保證，加國會分攤每年估計約100萬英鎊（約130萬美元）的維安費用；但加拿大財政部長摩賀諾13日否認，表示政府尚未討論此議題。