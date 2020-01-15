英媒：女王「屈服」哈利夫婦任性要求

英國哈利王子和梅根夫婦8日宣布將退出王室高級成員，事先未告知女王及家人，掀起軒然大波。女王伊莉莎白二世13日召開會議後發表聲明，稱「支持」兩人追求新生活；英媒解讀女王聲明，字裡行間對哈利表現溫暖包容，但夫婦倆如何退出的細節則未說明。

女王的聲明全文八句，分為五個段落，其中光是兩句內就提到四次「家庭／家人」（family）一字，顯見女王的重視程度。第一段「今日我的家人對於我孫子及他的家庭的未來，進行了非常有建設性的討論。」及第二段開頭「我的家人和我完全支持哈利和梅根想打造年輕家庭新生活的渴望。」其中的「建設性」與「支持」透露女王努力想表示支持夫婦倆追求自由的態度。

值得注意的是，女王提到兩人時稱「哈利和梅根」，而非他們的王室封號「薩塞克斯公爵及夫人」，在王室聲明中顯得相當不尋常，這表示女王以親情為重，流露疼愛孫兒之情。

第二段「雖然我們期待他們能維持皇室全職人員，但我們也尊重並理解他們想要一家獨立生活的希望，同時他們依然是我的家庭的重要一部分。」則令人產生許多疑問，例如王室是否接受「兼職」身分，哈利夫婦是否全面退出？但句中似乎暗示女王不會因此處罰哈利。

第三段「哈利和梅根清楚表明，他們在新生活中不想依賴公帑。」這表示兩人不願收取來自王室專款的撥款，不過這是否包括哈利父親、王儲查理王子的貴族身分「康瓦爾公爵」部分的金錢？

第四段「在座者同意未來將有一段過渡時期，薩塞克斯公爵及夫人將在加拿大和英國生活。」亦有許多疑問，像是過渡期多長？期間兩人角色為何？最重要的是過渡期的終點是什麼？聲明對此皆模糊帶過。

最後一段「我的家庭有些複雜的事需要解決，還有更多事要做，不過我要求未來幾天內要達成最後決定。」同樣有疑問之處，更多事所指何事？決定由誰做出？

媒體大多體諒女王用心良苦，但銷量最大的太陽報批評女王「屈服於哈利與梅根自私任性的要求」、「恐犯下長期在位以來最大的錯誤」。