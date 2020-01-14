哈、梅移居加拿大 富豪慷慨提供豪宅

英國王子哈利和梅根夫妻拋出震撼彈，想尋求財政獨立，CNN認為兩人可能會透過經營社群、出書、演講等方式，賺自己的錢。美聯社 分享 facebook

八卦新聞網站Page Six獨家報導，加拿大億萬富豪丘斯特拉(Frank Giustra)正為英國哈利王子(Prince Harry)和妻子梅根‧馬克爾(Meghan Markle)提供豪華的安身之處；丘斯特拉與柯林頓一家關係密切，並曾引發國際爭議。

媒體報導，哈利與梅根將居住的價值數百萬元的水邊宅第，座落在加拿大卑詩省(British Columbia)首府維多利亞(Victoria)以北、溫哥華島的薩尼奇(Saanich)半島；兩人拒絕透露該宅第到底屬於何人；但多項知情消息來源對Page Six透露，屋主就是62歲的丘斯特拉。

哈利與梅根的公關莎拉‧雷珊(Sara Latham)曾任喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的助理，但消息來源對Page Six說，夫妻倆是透過知名音樂製作人佛斯特(David Foster)接觸該豪宅；丘斯特拉與佛斯特私交甚篤，而佛斯特的美國歌影雙棲的妻子凱薩琳‧麥菲(Katharine McPhee)是梅根的同學，兩人一起在洛杉磯長大，也曾在戲劇界共事。

佛斯特曾說自己得知哈利與梅根需要隱蔽住所度過佳節假期後，就為他們安排這所宅第；據信丘斯特拉將該宅第免費租借給哈利與梅根一家居住。

哈利與梅根是在8日主動宣布將卸下英國王室資深成員身分，梅根已於9日回到該宅第陪伴8個月大的兒子；哈利王子則留在英國處理被外界形容為「Megxit」(脫皇)的此事的後續事項，並預定於16日出席公眾參與活動後，再飛至加拿大與梅根會合。

薩尼奇半島居民威爾森(Joan Wilson)說：「他們搬來以前，我不會說自己是(英國皇室)的粉絲，但他們還是激起了我們的興趣。」

目前無法確知哈利與梅根為在該宅第住多久，但據信他們一家在與英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth)及白金漢宮(Buckingham Palace)官員商定相關事項後，將選定多倫多或溫哥華作為主要居住地。