親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
美中簽貿易協議
哈利退出英王室
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

哈、梅移居加拿大 富豪慷慨提供豪宅

2020-01-14 14:58世界日報 編譯樊蕙╱綜合13日電

英國王子哈利和梅根夫妻拋出震撼彈，想尋求財政獨立，CNN認為兩人可能會透過經營社...
英國王子哈利和梅根夫妻拋出震撼彈，想尋求財政獨立，CNN認為兩人可能會透過經營社群、出書、演講等方式，賺自己的錢。美聯社
分享

八卦新聞網站Page Six獨家報導，加拿大億萬富豪丘斯特拉(Frank Giustra)正為英國哈利王子(Prince Harry)和妻子梅根‧馬克爾(Meghan Markle)提供豪華的安身之處；丘斯特拉與柯林頓一家關係密切，並曾引發國際爭議。

媒體報導，哈利與梅根將居住的價值數百萬元的水邊宅第，座落在加拿大卑詩省(British Columbia)首府維多利亞(Victoria)以北、溫哥華島的薩尼奇(Saanich)半島；兩人拒絕透露該宅第到底屬於何人；但多項知情消息來源對Page Six透露，屋主就是62歲的丘斯特拉。

哈利與梅根的公關莎拉‧雷珊(Sara Latham)曾任喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的助理，但消息來源對Page Six說，夫妻倆是透過知名音樂製作人佛斯特(David Foster)接觸該豪宅；丘斯特拉與佛斯特私交甚篤，而佛斯特的美國歌影雙棲的妻子凱薩琳‧麥菲(Katharine McPhee)是梅根的同學，兩人一起在洛杉磯長大，也曾在戲劇界共事。

佛斯特曾說自己得知哈利與梅根需要隱蔽住所度過佳節假期後，就為他們安排這所宅第；據信丘斯特拉將該宅第免費租借給哈利與梅根一家居住。

哈利與梅根是在8日主動宣布將卸下英國王室資深成員身分，梅根已於9日回到該宅第陪伴8個月大的兒子；哈利王子則留在英國處理被外界形容為「Megxit」(脫皇)的此事的後續事項，並預定於16日出席公眾參與活動後，再飛至加拿大與梅根會合。

薩尼奇半島居民威爾森(Joan Wilson)說：「他們搬來以前，我不會說自己是(英國皇室)的粉絲，但他們還是激起了我們的興趣。」

目前無法確知哈利與梅根為在該宅第住多久，但據信他們一家在與英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth)及白金漢宮(Buckingham Palace)官員商定相關事項後，將選定多倫多或溫哥華作為主要居住地。

延伸閱讀

後宮哈利傳？英國女王「面見威廉哈利兄弟」的攤...

有本事不靠王室養？哈利淡出王室後，4大掙錢術...

英國女王點頭答應了！哈利梅根淡出皇室，過渡期...

哈利梅根可能移居加拿大小鎮 居民好奇成話題

相關新聞

後宮哈利傳？英國女王與威廉哈利兄弟的攤牌談判

2020-01-14 12:47

霸凌引爆失和？ 威廉、哈利同聲駁斥媒體報導錯誤

2020-01-14 14:45

沒視訊！英王室峰會未與梅根連線 怕有人竊聽

2020-01-14 14:42

罕見！威廉、哈利同聲駁斥媒體錯誤報導

2020-01-14 14:36

英國王室開緊急會議 女王：支持哈利住英加

2020-01-14 14:36

哈利、梅根維安費用 加拿大國民買單？

2020-01-14 14:33

哈梅出走…王室被罵「狠毒」 哈利被酸「叛逆青少年」

2020-01-14 14:31

王室危機憶黛妃…哈、梅出走女王也有責任

2020-01-14 14:29

有底氣不靠王室養？哈利4大掙錢術 基本上「靠老婆」

2020-01-14 10:00

哈利梅根引退，為何這麼嚴重？「全球最高大上公關公司」英國皇室，有哪些權利義務

2020-01-14 09:27

女王同意哈利梅根不再擔任全職王室成員 可在兩國居住

2020-01-14 02:52

哈利梅根要如何賺「自己的錢」？大概有這幾種方式

2020-01-13 22:50

哈利梅根可能移居加拿大小鎮 居民好奇成話題

2020-01-13 14:43
看更多

熱門文章

澳洲國寶無尾熊死傷慘重 恐列入「瀕臨絕種」名單

2020-01-13 16:30

女王同意哈利梅根不再擔任全職王室成員 可在兩國居住

2020-01-14 02:52

有底氣不靠王室養？哈利4大掙錢術 基本上「靠老婆」

2020-01-14 10:00

美將正式撤除中國操縱匯率標籤

2020-01-14 05:10

丹麥地標美人魚像 遭塗鴉「光復香港」

2020-01-13 17:53

比黃金貴五倍！金屬「銠」本月飆漲32％ 狠超越鈀金

2020-01-13 17:42

海水沿海崖噴發成逆流瀑布奇景 遊客驚喜全紀錄

2020-01-13 17:49

台積電聘請英特爾前遊說主管 處理美中貿易緊張

2020-01-13 18:50

哈利梅根引退，為何這麼嚴重？「全球最高大上公關公司」英國皇室，有哪些權利義務

2020-01-14 09:27

美中將簽貿易協議 美將中國移出「匯率操縱國」名單

2020-01-14 06:21

哈利梅根要如何賺「自己的錢」？大概有這幾種方式

2020-01-13 22:50

勸不住！馬尼拉火山居民 冒死回家搶救財物

2020-01-13 23:06

餵無尾熊喝水好暖心？ 專家警告可能會害死牠

2020-01-14 10:21

南華早報披露美中貿協內容：中方2年內買2千億美元產品

2020-01-14 09:19

影／長跑選手踢飛擋路小狗 贊助商UA立刻解約：無法忍受暴力

2020-01-14 11:04

嘲笑日本人動作慢！高恩談逃亡成功：我決定迅速

2020-01-13 17:19

火山噴發下完婚！菲律賓新人緊張互許誓言 婚禮照美爆

2020-01-13 18:10

雪地上寫斗大SOS！美國男子受困荒野23天終於獲救

2020-01-13 22:15

馬尼拉火山噴發未止 專家：大爆發將至

2020-01-13 23:42

央行最害怕的沒發生 台灣未重回美國外匯報告觀察名單

2020-01-14 07:21

震撼印尼！留英男博士生性侵136男子 爆幼年遭霸凌

2020-01-13 16:08

塔爾火山曾噴發達7個月 菲律賓準備最糟情況

2020-01-13 22:11

馬尼拉火山噴發引發75場地震 當局憂「火山海嘯」

2020-01-13 23:00

澳洲野火危機 貝佐斯捐款卻在網路被罵翻

2020-01-14 02:36

美國最高薪前10名全是醫療業 麻醉師勝過外科醫師

2020-01-13 16:48

馬斯克：特斯拉很快就會說話 還能發出...這種聲響

2020-01-14 00:35

證據顯示美伊合演了一場飛彈攻擊大戲 但到底為什麼？

2020-01-14 13:19

沒薪水職缺卻上萬人搶著要 她獲選：我孩子都超忌妒我！

2020-01-13 18:37

影／恐有大爆發！ 菲火山地震200多起 逾3萬人撤離

2020-01-14 12:36

史上首例！美科學家用青蛙幹細胞 打造「活體」機器人

2020-01-14 09:56

經濟解析／川普將外匯報告當假新聞操作 遭殃的是台灣

2020-01-14 10:19

不滿政府說謊！ 伊朗國營電視台兩位主播請辭

2020-01-14 08:57

遲來的外匯報告 美國將中國移出匯率操縱國名單

2020-01-14 06:36

伊朗少將之死震動全球 蘇萊曼尼其人與其國

2020-01-13 21:04

貿易協議和財報樂觀預期 助標普、那斯達克創收盤新高

2020-01-14 06:56

影／串燒店演全武行 英大叔淡定啃薯條

2020-01-13 17:46

新柴油車微粒排放超標 歐洲環保團體籲從嚴限制

2020-01-13 21:18

約旦國王警告：伊斯蘭國重整旗鼓 恐再度崛起

2020-01-13 21:09

劉鶴抵華府 中美貿易協議15日簽約

2020-01-14 00:46

菲國火山爆發 金融市場大亂

2020-01-14 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top