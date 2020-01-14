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霸凌引爆失和？ 威廉、哈利同聲駁斥媒體報導錯誤

2020-01-14 14:45世界日報 編譯郭宣含╱綜合13日電

英國威廉王子(右二)和夫人凱特(右一)，以及哈利王子(左二)和妻子梅根(左一)2...
英國威廉王子(右二)和夫人凱特(右一)，以及哈利王子(左二)和妻子梅根(左一)2018年7月10日在白金漢宮陽台觀賞空軍表演，紀念皇家空軍成軍100年(Getty Images)
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威廉王子和哈利王子13日發出聯合聲明，駁斥英國「泰晤士報」(Times)的錯誤報導，泰晤士報聲稱威廉霸凌的態度引發王室衝突，但遭雙方發言人否認。

薩塞克斯公爵(Duke of Sussex)和劍橋公爵(Duke of Cambridge)的發言人在給有線電視新聞網(CNN)的聯合聲明中說：「雖然已清楚否認過，但一家英國媒體今日的不實報導仍繼續臆測薩塞克斯公爵和劍橋公爵之間的關係。」

威廉與哈利在聲明指出：「對於高度關心心理健康議題的兄弟而言，以這種方式使用煽動性語言相當冒犯而且可能造成傷害。」

「泰晤士報」13日報導，梅根和哈利覺得被威廉的「霸凌態度」推開，而且威廉對梅根不友善造成兄弟失和。該文指出，威廉與凱特等高級王室成員在過去兩年持續霸凌哈利夫婦，而且告訴他們要認清分本，因此哈利夫婦才決定遠離王室責任並努力達到財務獨立。

一名消息人士告訴「泰晤士報」，最早從梅根2018年5月與哈利結婚時，劍橋公爵夫婦就不歡迎梅根或對她「不甚友善」。

雖然哈利夫婦否認遭威廉趕出王室，但不清楚他們否認的言論是否也適用於「泰晤士報」的後續報導，其中稱梅根是離開王室決定的背後推手。

哈利和梅根決定逐漸淡出王室責任並追求個人志向的消息一出，震驚全球也讓其他王室成員感到「失望」；但王室消息人士告訴CNN，王室成員會感到受傷並非因為消息本身，而是宣布的時機點。

CNN指出，女王伊莉莎白二世曾要求哈利，暫時不要公布任何有關薩塞克斯公爵夫婦未來的聲明。

女王、查爾斯王子、威廉和哈利13日在王室在郊區諾福克郡(Norfolk)的財產山均漢姆堡(Sandringham)參加家庭會談。

1987年哈利(右)第一天上幼兒園，哥哥威廉拉著弟弟的手。(Getty Imag...
1987年哈利(右)第一天上幼兒園，哥哥威廉拉著弟弟的手。(Getty Images)
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