哈利、梅根維安費用 加拿大國民買單？

英國王室有事，大英國協之一的加拿大人關注難免，誰將支付哈利王子和太太梅根‧馬克爾在加拿大居住其間的維安費用，自然也是加拿大人關切的問題。

卡爾頓大學王室問題專家拉加瑟(Phlippe Lagasse)說，喜歡王室成員和花邊新聞的人固然很高興，其他的人，可能會因為加拿大最後得支付這對夫婦的安全費用，感到懊惱。

「關心王室和名人的人，會從好的一面看這件事。現在，問題是，誰來支付維安費用？」拉加瑟說。

有個讀者在加拿大全國大報環球郵報上發表感言：「歡迎來到加拿大，不過，我相信你們自己會支付安全或其他任何費用。你們不能從你們的王室身分獲利。」此一感言獲得不少讀者回應。

加拿大財政部長摩賀諾(Bill Morneau)13日跟媒體說，加拿大政府還沒決定是否要為他們搬到加拿大來，負擔部分費用。

CBC引述摩賀諾說，「我們還沒有討論這件事。作為大不列顛國協的一員，顯然我們經常要研究一下，是否該扮演一些角色。可是，針對這個議題，我們到目前為止還沒開始討論。」

哈利王子夫婦已經表明，想要財務獨立，過自己的日子，但沒人可以保證他們可以獲得加拿大的工作證或就業也許可。

拉加瑟說，雖然英國女王是哈利的祖母，也是加拿大20元紙幣上的肖像人物，畢竟她不是加拿大公民，而她作為加拿大名義上的國家元首的地位，並不自動把她的法律特權轉移到孫子身上。

他又說，加拿大的政體是君主立憲國家沒錯，國民也無意推翻這個憲政結構，可是，許多人把這樣的安排視為古老歷史的遺緒。

「如果你現在來改造加拿大，這個國家不會是君主立憲國家。目前，王室不住在這兒，也不花我們一分錢。如果住到這兒、要花我們的錢，對他們的態度可能就不一樣了。」