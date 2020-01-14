哈梅出走…王室被罵「狠毒」 哈利被酸「叛逆青少年」

倫敦杜莎夫人蠟像館英女皇旁邊本來是哈利與梅根的塑像。（美聯社） 分享 facebook

白金漢宮與薩塞克斯(Sussex)公爵伉儷的公關戰在13日王室峰會前夕似乎越演越烈，ITV電視節目主持人布萊德比(Tom Bradby)12日撰文稱哈利王子與梅根自覺被王室趕出皇門，由此可見「王室的惡毒」；而知情人士也透露，王室認為哈利表現猶如青少年，女王也對哈利夫婦極度失望。

布萊德比去年曾主導紀錄片「哈利和梅根：非洲之旅」(Harry & Meghan: An African Journey)，他在「星期日泰晤士報」(Sunday Times)撰文稱，薩塞克斯夫婦搬到北美的計畫可能是白金漢宮所洩漏，「這指出現代溫莎王朝變得多麼狠毒(poisonous)和馬基雅維利主義(Machiavellian)。」馬基雅維利主義意指近代政治學之父馬基雅維利「政治無道德」的思想。

布萊德比表示，這種不友善的氛圍有效迫使薩塞克斯夫婦離開王室，「我從雙方對話清楚了解，至少以狹隘的個人利益而言，他們的離開可能對大家都好；不過無疑哈利和梅根有種被趕出王室的感覺。」

白金漢宮並未對布萊德比的評論發言。

倫敦八卦媒體「太陽報」(The Sun)報導，哈利和梅根8日宣布將維持財務獨立並搬到海外，之後「星期日泰晤士報」12日刊登布萊德比1600字的評論「逃離狠毒的王室」，布萊德比稱，有人說服哈利將計畫訴之文字並按照要求行事，而這些文件和細節旋即被揭露給太陽報，而王室人員聲稱遭蒙蔽。

布萊德比在撰文中表示：「哈利和梅根發現有些家族成員(除了女王和愛丁堡公爵)善嫉，有時也不友善，這個惡果從2018年的婚禮開始。」

不過一名消息人士告訴美國雜誌「浮華世界」(Vanity Fair)，女王為哈利做了一切後，她對哈利深感失望；「王室所有人都對薩塞克斯夫婦的行為感到不快，尤其是此事會對女王造成衝擊，她的丈夫孱弱、還有安德魯王子的問題要解決，而現在哈利的行為又像個叛逆青少年。」

消息人士表示，哈利現在讓自己的老祖母為他的決定收拾殘局，「過去溫暖風趣的祖孫情已經逐漸消失。」