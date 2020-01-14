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王室危機憶黛妃…哈、梅出走女王也有責任

2020-01-14 14:29世界日報 編譯陳韻涵╱綜合13日電

英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)。美聯社
英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)。美聯社
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福斯新聞(Fox News)報導，英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根‧馬克爾(Meghan Markle)宣布退出王室高級成員的決定，令人聯想到女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)當年未妥善處理哈利母親、黛安娜王妃(Princess Diana)的婚姻問題，以及王室當年在她仍具備王室身分時對她的待遇。

黛安娜曾公開表示，她與哈利父親、查理王子(Prince Charles)的婚姻生活，極少獲得女王的幫助。

紀錄片「黛妃的獨白」(Diana: In Her Own Words)內容顯示，戴安娜自稱1986年曾向女王求助，因為她認為「她的婚姻沒有愛」，但女王卻未同情她。

戴安娜說：「我去找女王，說『我不知道我應該怎麼做』，她回答，『我也不知道你該怎麼做』，就這樣，這就是所謂的『協助』。」

王室作者萊斯里‧卡洛(Leslie Carroll)說，王室家族目前正處於「臨界點」，梅根2018年5月結婚後，一直忍耐媒體無情的監督。

卡洛說：「王室可以完好的持續存在並茁壯，女王有許多良好的特質，高於責任和奉獻；但她對戴安娜的死訊充耳不聞的過往再度浮現，她缺乏對戴安娜家屬的真切情緒，也不了解心理創傷，這般醜陋影響整個國家。」

她接著說：「盛開的花朵有種痼疾，需要防患於未然，而此疾是種族歧視；是時候面對、強調並對症下藥，而非金玉其外，敗絮其中。」

戴安娜一生渴求向媒體傾訴王室高牆內的壓力，她也參與編纂自傳；戴妃自傳作者摩頓(Andrew Morton)直到戴妃1997年逝世後才證實此消息。

紐約時報(NYT)報導，戴安娜與查理1996年離異時，查理希望撤除戴安娜「公主」的頭銜，但女王願意讓戴安娜保有此身分。

1997年，戴安娜在巴黎車禍身亡，但女王處理這場悲劇的方式飽受批評。

英國媒體當時報導，伊莉莎白的全國演說雖然沁人肺腑，但「未能理解(國人)情緒」。

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