王室危機憶黛妃…哈、梅出走女王也有責任

英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)。美聯社 分享 facebook

福斯新聞(Fox News)報導,英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根‧馬克爾(Meghan Markle)宣布退出王室高級成員的決定,令人聯想到女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)當年未妥善處理哈利母親、黛安娜王妃(Princess Diana)的婚姻問題,以及王室當年在她仍具備王室身分時對她的待遇。

黛安娜曾公開表示,她與哈利父親、查理王子(Prince Charles)的婚姻生活,極少獲得女王的幫助。

紀錄片「黛妃的獨白」(Diana: In Her Own Words)內容顯示,戴安娜自稱1986年曾向女王求助,因為她認為「她的婚姻沒有愛」,但女王卻未同情她。

戴安娜說:「我去找女王,說『我不知道我應該怎麼做』,她回答,『我也不知道你該怎麼做』,就這樣,這就是所謂的『協助』。」

王室作者萊斯里‧卡洛(Leslie Carroll)說,王室家族目前正處於「臨界點」,梅根2018年5月結婚後,一直忍耐媒體無情的監督。

卡洛說:「王室可以完好的持續存在並茁壯,女王有許多良好的特質,高於責任和奉獻;但她對戴安娜的死訊充耳不聞的過往再度浮現,她缺乏對戴安娜家屬的真切情緒,也不了解心理創傷,這般醜陋影響整個國家。」

她接著說:「盛開的花朵有種痼疾,需要防患於未然,而此疾是種族歧視;是時候面對、強調並對症下藥,而非金玉其外,敗絮其中。」

戴安娜一生渴求向媒體傾訴王室高牆內的壓力,她也參與編纂自傳;戴妃自傳作者摩頓(Andrew Morton)直到戴妃1997年逝世後才證實此消息。

紐約時報(NYT)報導,戴安娜與查理1996年離異時,查理希望撤除戴安娜「公主」的頭銜,但女王願意讓戴安娜保有此身分。

1997年,戴安娜在巴黎車禍身亡,但女王處理這場悲劇的方式飽受批評。

英國媒體當時報導,伊莉莎白的全國演說雖然沁人肺腑,但「未能理解(國人)情緒」。