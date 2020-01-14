哈利梅根引退，為何這麼嚴重？「全球最高大上公關公司」英國皇室，有哪些權利義務

哈利（中）與梅根（左）去年6月和女王伊麗莎白二世一起出席「年輕領袖獎」頒獎典禮。（美聯社） 分享 facebook

摘要 1.英國哈利王子與妻子梅根8日拋出一枚震撼彈，宣布他們將退出「資深」王室成員，各自工作努力實現財務獨立。 2.哈利與梅根被發現以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）為名，註冊了上百項商品的商標權，說要退出，卻打算用王室名號獲利的行為，可行嗎？

英國哈利王子與妻子梅根8日拋出一枚震撼彈，宣布他們將退出「資深」王室成員，各自工作努力實現財務獨立。根據《BBC》報導，在聲明發表之前，哈利和梅根沒有和其他皇室成員商量過，包括女王或威廉王子。白金漢宮對此稱相當「失望」，《太陽報》（The Sun）引述知情人士說，哈利與梅根未經審查就發表聲明的舉動，形同「向王室宣戰」。

王子和王妃雙雙「辭職」，真的能與「王室」標籤斷開連結嗎？

全球最高大上的公關公司

梅根當初嫁給哈利王子時，飛上枝頭當鳳凰，殊不知，她即將面對的是全世界最高貴的公關公司：英國王室。

英國的價值觀是「With great privilege comes great responsibility」，有特權、就有義務。

威廉王子曾經派駐南大西洋的福克蘭群島（Falkland Islands），但是從未上過戰場，後來駐紮在英格蘭劍橋郡（Cambridgeshire）的劍橋機場（Cambridge Airport），負責直昇機醫療後送業務。

哈利王子雖然含著金湯匙出身，但他進入陸軍服役，正是英國王室的傳統。在服兵役期間，他曾經兩次到阿富汗，駕駛阿帕契武裝直昇機，歷時數月，過的是戰爭前線子彈不長眼的日子，絕非作秀。

作為英國王室一份子，最大的義務就是擔任英國的首席公關經理，奔走於各種外交場合，推廣英國文化，加入後便失去職業自由，也沒有退休這個選項。另外，這裡講求的是團結一心、遵守禮節，你不能有太多個人主義的思維和選擇。偏偏梅根美式的行事作風，像是在哈利王子的堂妹尤金尼公主（Princess Eugenie）大婚隔天，立刻宣布自己懷孕，搶走鎂光燈焦點，惹來不少負評。

《彭博》指出，事實上，王宮內部的確有時會稱王室為「公司」，也許這種說法可以讓王室成員更理解自己身處的生活處境。《彭博》分析，王室這間「家族企業」，毫無疑問的會更關注那些能為家族品牌增添光彩的成員身上。像是過去幾年威廉王子與其妻凱特，越來越常在各種公共活動上現身。

反觀哈利和梅根，他們想發表自己的意見，但在這間「公司」裡，他們的工作只能是保持沉默和微笑。從這個角度來看，他們無法從工作中獲得成就感，也無法達到王室要求的目標。

其實，英國查爾斯王子（Prince Charles）也意識到王室需要改變，他提出精簡的君主制，讓更少人擔任「高層」，他希望鎂光燈集中在君主和繼任者身上即可，也就是女王、他自己、兒子威廉王子和長孫喬治王子。

年輕王室成員的不滿

《BBC》指出，從很多地方，都能看出哈利和梅根是無法忍受王室的工作內容。他們2019年接受英國獨立電視台採訪時，就表達了自己的感受：兩人在媒體和人群面前表現活躍，但哈利其實討厭攝影機，對各種儀式也感到厭煩；梅根雖然是專業人士，但她對王室角色日常工作的不耐煩，有時也按耐不住，她曾說，不想成為一個沒有話語權的魁儡，但當她發聲時，卻發現批評無所不在。

此次突然宣布退出王室，也不是兩人第一次造反。《彭博》報導，去年秋天，哈利王子就曾擅自發表聲明，抨擊媒體侵害家人隱私：「我已失去母親，現在卻看著自己的妻子也成為相同處境的受害者。」《衛報》專欄作家格林斯萊德（Roy Greenslade）認為哈利此舉太過偏激，恐怕有反效果。

《每日郵報》指出，哈利和梅根之前赴加拿大時，「秘密策劃」退出王室的決定，甚至瞞過英國新聞團隊，計畫成立一個獨立於王室的新網站。該網站薩塞克斯王室成員（sussexroyal.com）8日上線，一打開就開宗明義寫著：「目標是聚焦連結我們的人事物，而非分化」，說明兩人未來的新方向與運作模式。

新網站更直接在「媒體」項目中表態，哈利與梅根想改變媒體政策，讓他們得以自由地與大眾直接分享訊息。看出哈利和梅根厭倦了活在鎂光燈下的生活，此次企圖透過退出資深王室成員，換回自己的話語權。

哈利王子與妻子梅根。（路透） 分享 facebook

王子與王妃的下一步

《BBC》報導，兩人的聲明中表示，這是經過幾個月的反思與內部討論後下的決定。他們將在現行制度下開展出新的角色，同時繼續履行對女王、國家、王室贊助者的責任。

他們說，他們將往返英國和加拿大兩地，如此一來，可以提升他們的兒子對王室傳統的理解，同時讓他們一得以有發展新生活和工作的空間。

英國廣播公司皇室特派記者狄蒙（Jonny Dymond）認為，哈利夫婦有不少積蓄，包含哈利繼承黛安娜王妃的遺產，以及梅根作為女演員時的收入。但是，他們未來可以靠什麼吃飯？

哈利與梅根被發現以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）為名，註冊了上百項商品的商標權，當中包括雜誌、衣服等，令人猜測兩人是否要發展商業王國，結果兩人就在今晚宣布將尋求財務獨立。

對此，狄蒙說：「即使王室成員宣布不再是『高層』，有個問題仍會存在，就是他們會被認為可以透過其頭銜來獲利，那就衍生出很多利益衝突的問題。」

王室前發言人阿比特（Dickie Arbiter）也向《BBC》 表示，哈利王子與梅根的「兼職」宣言，是讓感性凌駕於理性之上的決定。他尖銳的批判：「如果他們要長居在其他地方，那之前何必花納稅人240萬英鎊來翻修他們的新家？」

哈利和梅根或許真的被身為王室成員所得到的關注，壓得喘不過氣，但他們享受的各種權力、財產以及所需負起的責任，想「適度切割」並非易事。

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