英王室急開會 查理威脅斷哈利銀根

英國哈利王子和夫人梅根八日宣布將辭去王室高級成員，首都倫敦杜莎夫人蠟像館九日搶先將哈利夫婦蠟像搬離女王伊麗莎白二世身邊的位置。 （美聯社） 分享 facebook

在哈利王子與妻子梅根突然宣布放棄王室身分後，英國女王伊麗莎白二世、王儲查理和威廉王子九日召開危機會議，商討哈利與梅根的未來，並下令王室工作人員盡快在數日而非數周內找出一個可行的解決方案。

英國泰晤士報報導，若薩塞克斯公爵與公爵夫人完全放棄王室職責，查理可停止資助兩人，且查理已明白表示，在哈利及梅根放棄王室高級成員的角色並開始新生活後，不會再為兒子開銷埋單。這項警告發出之際，人們開始懷疑這對將自己塑造成「進步新角色」的夫婦如何尋求「財務獨立」。

哈利與梅根八日發聲明表示將辭去高級王室成員職務，未來會分配時間於英國跟北美地區生活，此舉除讓白金漢宮措手不及外，女王跟其他家庭成員均感到傷心和失望。

英國女王、查理王子與劍橋公爵威廉王子九日舉行電話視訊會議，商討整日試圖化解危機。據悉，薩塞克斯公爵伉儷無視王室幕僚對於兩人聲明的建議，僅在聲明發出前十分鐘通知其他王室成員。

此外，朝臣反對哈利和女王會面，因擔心哈利會用甜言蜜語說服女王同意他想的要求。公眾也支持哈利與梅根的決定，但認為王室應停止資助他們。

梅根則在英國停留三天後，九日已飛回加拿大跟八個月大兒子亞契團聚，尚不清楚她是否很快會回到英國。消息人士向英國每日郵報表示，梅根原本就沒打算在英國待很久，一名王室內部人士則形容她的行為「簡直令人吃驚」。

在一系列電話會議後，王室官員已奉令跟哈利與梅根會面商談，並就兩人未來達成協議，最快可能在下周就會有結果，而王室維安最高負責人內政大臣巴特爾可能參與協商。維安費是最棘手的問題之一，目前由納稅人負擔，每年費用為數十萬英鎊。若哈利夫婦長期在國外，費用將因此大增。

加拿大政府也有可能參與討論。消息人士證實，當這對夫婦談到住在北美地區時，就是指加拿大。