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黃國昌當民眾黨副主席？ 柯文哲：別消費他

2020-01-17 00:12聯合報 記者蔡晉宇楊正海／台北報導

民眾黨準立委蔡壁如拋出「在野大聯盟」構想，歡迎黃國昌（見圖）擔任民眾黨副主席，引...
民眾黨準立委蔡壁如拋出「在野大聯盟」構想，歡迎黃國昌（見圖）擔任民眾黨副主席，引發討論。 圖／聯合報系資料照片
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民眾黨此次大選後搶下五席不分區立委，時代力量獲三席，排名第四的立委黃國昌落馬，民眾黨準立委蔡壁如選後拋出「在野大聯盟」構想，並透露非常欣賞黃國昌，歡迎黃國昌擔任民眾黨副主席。時力黨主席徐永明昨回應，民眾選後並不關心職務分配，而是關心進入立院後的理念及表現，民眾黨應多談理念、少談職位。

人在捷克訪問的民眾黨主席、台北市長柯文哲昨聞訊表示，可討論看看，但強調黃國昌還在時代力量，不要太過度消費他。蔡壁如昨也改口稱「這問題不該來問我，也不要再消費人家了」。

黃國昌昨接受廣播「ＰＯＰ大國民」專訪，談及下一步，他表示，除了開設律師事務所，也想轉戰當主持人。黃國昌提到，他不想談選後的紛紛擾擾，只想謝謝投給時力的選民，他也認為，分裂投票未來會是選舉常態，民眾會各自判斷挑選總統、區域立委、政黨票。

台灣民眾黨進軍國會，未來與國民黨、民進黨、時代力量在國會的互動備受關注。民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，柯文哲前天有跟他聯絡，希望安排幾位民眾黨新科立委拜訪；柯建銘說，政黨要對等、黨團要溝通，目前正在安排中。

對於蔡壁如即將進國會，柯文哲日前曾指稱「老柯（柯建銘）完了」，以蔡白目的個性會把所有事情都抖出來。柯建銘則回應，立法院本來就是公開透明的，並反問，蔡壁如進國會和自己完了有何關聯？

針對蔡壁如日前拋出「在野大聯盟」，徐永明說，既然民眾黨也組成黨團，各政黨應提出優先法案，再尋求相同理念的議題合作，前置作業都還沒有做，現在談合作都是空談，優先法案一列出來，就能彰顯各黨團價值，時力不僅想瞭解在野黨團想法，也想知道民進黨在多數執政後，未來執政方向是否調整。

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