反送中影響最鉅 學者：政見無助選情

在2020年的大選前，究竟有哪些事件改變選民的投票意向？台北市信民兩岸研究協會16日公布民調指出，香港反送中事件造成最大的影響（26.7%），學者指出，台灣的選民不重視政見，值得社會反思。此外，民調也顯示，社會上對媒體的評價兩極，評價及格的民眾（45.7%）略高於不及格（38.8%）。

年輕泛綠憂反送中

「泛綠和年輕的選民受到反送中的影響最大！」信民協會理事長黃清龍指出，32.1%的泛綠選民因此改變支持對象，而泛藍和中立選民分別為15.6%和26.9%。影響力居次的事件則是國民黨不分區名單的爭議（21.8%）、電視辯論（18.9%）、反滲透法（15.3%）與王立強共諜案（12.1%），也有將近6成民眾表示未受任何事件影響。

信民協會理事、東吳大學政治系教授謝政諭表示，在成熟的民主國家中，理性的選民重視的是「政見」，但台灣的候選人在選前很少談政見，受電視辯論影響的選民也不多，值得此台灣社會反思。

對媒體評價兩極

至於台灣媒體在選舉當中的表現整體而言是否及格？黃清龍表示，民眾的看法分歧，評價及格和不及格的民眾分別為45.7%和38.8%，其中泛綠和泛藍民眾看法兩極，泛綠民眾近7成認為媒體表現是及格的，僅18.2%反對，泛藍民眾則幾乎是顛倒過來，而中間選民同樣分歧，評為及格和不及格都佔了4成。

信民協會顧問黃肇松分析，台灣媒體常常擁有政治立場，報導也受到左右，因此有各自的擁護者，但同時也受到另一群人的唾棄。信民協會常務理事陳立恆也表示，在台灣激情的選舉氛圍中，媒體更應該扮演教育社會的角色，讓投票的理性層面大於感性。此外，陳立恆也提到「網路」是改變選舉的重要推手，未來選舉乃至社會文化的變遷值得關注。

中國介入勝美國？

民眾怎麼看中國或美國是否介入台灣大選？黃清龍指出，認為中美都沒有介入的民眾僅占24.2%，而在多數民眾的心目中，中國介入的程度超過美國，32.2%認為中國介入很多，美國為19.4%。黃清龍分析，大部分民眾的印象都來自於媒體，但媒體對於外國介入的過程沒有深入報導，社會對這個議題的討論應更細緻。

本屆選舉過程是否公正？75.3%的人認為公正，只有14.5%認為不公正。此外，有49.4%的人認為經過此次選舉後台灣會更團結，但也有27.5%的人抱持悲觀態度。謝政諭建議，執政黨切勿在選後對在野黨秋後算帳，例如近來台北市和布拉格締結姊妹市，外交部的粉專上卻沒有提到台北市長柯文哲，即為一例。

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