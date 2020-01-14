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日本資深媒體人評總統大選是世代交替的選舉

2020-01-14 14:14中央社 台北14日電

長期關注台灣政治的日本資深媒體人野嶋剛表示，比起日本，台灣年輕人更關心政治，無法贏得年輕世代認同的候選人或政黨也愈來愈難生存，這次大選可說是「世代交替的選舉」。

2020年總統及立委大選落幕，競選連任的總統蔡英文以超過817萬票當選，民進黨在國會也獲得61席，未來4年將繼續完全執政。

野嶋剛選後接受中央社記者專訪時表示，選舉結果基本上符合他的預期，但投票率高達74.9%，創近8年來新高，日本人感到驚訝，他也覺得意外。尤其，年輕人的參與率非常高，與日本選舉大不相同。

他觀察到，本次大選創造如此高的投票率，背後原因為香港反送中事件，讓台灣人產生強烈「亡國感」，促使不少青年返鄉投票。雖然2016年選前發生了周子瑜事件，但野嶋剛認為，周子瑜事件在選舉前一天發生，對上次選舉影響不大，不過反送中已持續了半年多，有充分時間讓年輕人思考討論，也可以提早訂票返鄉，他身邊也有許多台灣人從日本飛回台灣投票。

野嶋剛指出，隨著年輕世代的加入，抱持著台灣本土意識的「天然獨」在選民中所占的比例必然會持續增加，在這樣的趨勢下，無法贏得這些世代認同的候選人或政黨也愈來愈難生存。

總統蔡英文以高票當選，野嶋剛表示，這也意味著大部分的選民認同蔡英文所說的「中華民國台灣」。然而，立場極端的小黨得票率極低，反映了選舉焦點不再是統獨議題，因此這次大選可說是「世代交替的選舉」。

野嶋剛觀察，抱持本土意識的中間選民，同時也關心同婚等社會議題。雖然英德配以57.13%得票率勝選，但就政黨票而言，民進黨得票率僅33.98%，比上次掉了約10個百分點，柯文哲率領的台灣民眾黨則拿下11.22%，時代力量為7.75%，可見中間選民即便支持蔡英文也不一定認同民進黨，而投給與自己理念相符的政黨。

在這樣的趨勢下，無法明確定位的國民黨也需要檢討，野嶋剛認為，這是國民黨能改革的最後一次機會，否則就要「滅黨」了。

民進黨繼續執政，中國必然會對台持續施壓，提到這點，野嶋剛說，台灣人其實在某種程度上已經習慣中國的施壓，即使選前中國航母行經台灣海峽也似乎沒有影響選舉。即便斷交連連，台灣有自由、民主與憲法，可以向國際展現軟實力，與擁有共同價值的國家加強實質交流。

野嶋剛認為，台日關係是最好的例子。兩國之間雖然沒有邦交，但各領域的民間交流相當活絡。至於台美關係，美國國會支持台灣的聲音也愈來愈大，台灣應該要即時盡力爭取對台有利的措施，長遠來看，這樣對台灣是好的。即使台灣在國際上面臨困境，守住民主，強化實質交流才是生存之道。

2020選舉

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