為何日本年輕人對政治冷感 網友點出台日差異之處

日經新聞報導，年輕選民的支持是蔡英文勝選關鍵之一。 歐新社 分享 facebook 2020總統大選剛落幕，蔡英文總統以817萬票連任成功，這次大選也吸引了國外媒體的關注，尤其是年輕人返鄉投票、參與政治的話題讓日本資深媒體人野島剛撰文探討。有網友發文寫道自己看了野島剛的文章後，才知道日本年輕人對於政治的冷感，這讓他很好奇的想問「日本年輕人不投票都在幹嘛？」

原PO在PTT上表示大選結束後，看了野島剛對於這次台灣選舉所寫的文章，裡頭有寫到日本年輕人長期以來對於政治很冷感，大家都只是在網路上對於事件打打嘴砲、罵罵而已，「日年輕人政治參與低這也早就聽過，也不是什麼新鮮事，30歲以下投票率大概30%左右而已」，這樣的情形讓原PO好奇的想知道，不搞選舉也不關心政治事件，那麼日本年輕人都把時間花在哪？

貼文一出就有內行的網友點出看法，「日本又不是直接選舉，人民選出首相，熱度有差」、「日本的政治是官僚體系把持，民眾能選的只有眾參議員，選舉基本上沒有太大作用」、「日本政治簡化成三元素：門閥、財閥、美國」、「日本是因為派閥把持，沒有家族背景的人從政機會極少」、「日本政治世家太多，素人參政很少」、「日本階級太僵化了，不太可能有消坡塊之戰」、「日本政治制度穩定，地方治理又強」、「日本是投票也真的改變不了太大的國家，上層政治基本上都是政治世家所把持」。

還有人提出台日不同之處，「日本沒有危機感，沒有中國這因素」、「因為沒有像台灣有這麼大的威脅吧」、「有哪國家想要併吞日本的嗎？」、「日本年輕人有國家不是國家的問題嗎？日本人有這種困擾嗎？」、「因為他們沒有一天到晚要武統的鄰居」。

野島剛在自己的文章有提到，「台灣的年輕人參與政治十分活躍，年輕的候選人很多，女性也很多，競選活動也是，而日本這樣的活動多半是中年以上的男性在參加」。他表示常看到台灣年輕人懷抱熱情討論社會議題，想必是相信「選舉和政治可以改變社會」，才會參與其中，「反觀日本，這樣的『信仰』已經有名無實。很多年輕人不相信，選舉和政治是改變社會比較好的方式」。