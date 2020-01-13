大陸網友如何看台灣大選和武統論調？

截至北京時間1月13日晚7點，頭條新聞有關美英日本等一些中國建交國官員向蔡英文表示祝賀，外交部發言人耿爽談中方態度的微博下只有區區300多條評論。人民日報有關"中共中央台辦、國務院台辦發言人就台灣地區選舉結果發表談話"的微博下有不到1900條評論，7100多次點贊。

相比之下，央視新聞關於【#外交部回應台灣地區領導人選舉結果#】的微博關注度高一些，有近3600條評論，52000多次點贊，按熱度排名，最靠前的評論包括""台灣是我國的一個省，毋庸置疑"，"台灣只是中國的一個省"，"灣灣就是中國的一個省，堅決維護祖國的統一🇨🇳"，"選個省長有啥勁"，"台灣是中國的一部分，世界只有一個中國！"，"望早日統一！都多少年了！"，"過去、現在、將來永遠都只有一個中國"等等。

在新浪微博上，環球網對#蔡英文當選台灣地區領導人# ​這個話題只發了幾個字的微博--"贏了也別狂 晚安"，配圖是蔡英文和賴清德在一縷青煙後祈禱的照片。該條微博下有近1700條評論，近10000次點贊，按熱度排名，最靠前的評論包括""讓他狂，早日亡"，"今天的生日願望是，世界和平，早日統一"，"台灣回來吧，您們離的家太久了，回到我們祖國懷抱吧，歡迎台灣回家"，"我也不知道說啥，那就祝祖國早日統一吧，環環晚安"。也有網友對環球網本身發表評論，有說"環球網真接地氣"。"為環環點贊"，不過更多網友評價說，"你這官媒講話可真夠小家子氣的"，"一個媒體就這樣說話嗎？喉舌而已吧"，"這話缺涵養"，"太酸了"，"牛皮環環"，"這話說的好尷尬！"。諸如此類。

不過，《環球時報》總編胡錫進1月12日卻根據極個別網友支持"武力統一"的留言在微博上拋出"武統台灣"的話題，稱"星期六晚上蔡英文和民進黨在選舉中大勝的消息傳出後，大陸互聯網上主張武力統一台灣的聲音迅速升高。"他首先表示，"武統台灣，從兩岸軍事對比來說毫無問題，會比70年前解放軍打平津戰役拿下北京城還容易。同時，它意味著中國與美國全面攤牌，這是中國必須冷靜面對的風險與挑戰。"接下來又稱，"個人並不完全同意這種觀點"。胡錫進寫道，"現在中國不強大嗎？統一台灣省是中國內部的事，它美國能為一個小小中國的台灣大動干戈嗎？與中國為死敵嗎？一但美國參戰，就是在侵略中國領土，它不考慮到它本國最大化的損害嗎？"在這段"胡侃"視頻中，胡錫進還表示，"和平統一當然是上策，武力選擇與它相輔相成......看看過去幾十年吧，中國的實力越來越強，這意味著中國實現統一的能力越來越真實，也越來越具威懾力。老胡決非在說空話。我相信，蔡英文會很相信我說的話，她的美國主子也會很相信我說的話"。

胡錫進的這條#胡侃# 微博下有近4000條評論。網友中不乏有人支持"統一進程要快馬加鞭"，甚至支持"武統"，但更多網友對胡錫進及其武統言論持批評態度。有網友諷刺道，"胡侃太厲害了，武統台灣他自己去就行，他一定能打敗台軍，沒有他不能辦的事。"；"老胡支持您，帶刀上"。有網友直言，"你一輩子也看不到這一天"；"不想聽你忽悠"；"自欺欺人"；"就喜歡看你吹牛逼，統一台灣的前提是民主自由，憲政。難道你不懂？"；"一天不吹牛B，不唱贊歌，胡錫進肯定睡不著覺，抓心撓肝的！"

還有網友表態說，"我們強大了灣灣會自己回來，自己人不宜動手"；"我不同意你武力至上的觀點。以前蘇聯也有這些強大的武器。然而實際上當時美國依舊是人心向往的國家。我們武力已經足夠碾壓任何中小國，但是實際上他們會像你說的那樣對中國臣服嗎？並沒有"；"中國正是有你這種所謂的'文化人'所以人家台灣人才恐懼你，不願意接受一國兩制。動不動就說梧桐。留島不留人。發揮戰狼尿性。一點都不會尊重別人的立場。也無法理解什麼是言論自由。像你這種言論行為在明理人的眼裡就是一個笑話。"

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