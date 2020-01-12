選後兩岸有進展？ 學者：重啟對話難

蔡英文總統11日在勝選感言中提到「和平、對等、民主、對話」，作為重啟兩岸良性互動的關鍵，中共能接受嗎？未來兩岸發展會如何？孫文學校總校長張亞中認為，蔡英文對中國沒有放軟的空間，兩岸重啟對話幾乎不可能。警大助理教授王智盛則指出，蔡英文已遞出善意的橄欖枝，雖然兩岸交集少，但不排除務實對話可能。

蔡英文拋出「和平、對等、民主、對話」八字箴言，其中和平指的是「對岸必須放棄對台灣的武力威脅」；對等就是「雙方都互不否認彼此存在的事實」；民主是「台灣的前途要由兩千三百萬人決定」；對話為「雙方能坐下來談未來關係的發展」。

針對蔡總統的談話，12日北京外交部在記者會中，重申中國大陸一貫的兩岸立場：堅持統一和台海地區的和平發展。不具名發表的新華社社論，也將民進黨的大勝僅僅看作是一次性的選舉結果。

張：對話可能性低

對此，張亞中指出，選後蔡英文政府對中國沒有放軟的空間，因為存在4個不可逆的因素：第一，蔡英文不接受九二共識；第二，賴清德曾自稱「務實的台獨工作者」；第三，蔡在選前通過《反滲透法》，加深兩岸間的敵意；第四，蔡以史上最高票當選，加上國會過半，挾著龐大的民意基礎。

張亞中提到，即使蔡英文以「和平、對等、民主、對話」向對岸釋出善意，但不接受九二共識的前提，使得兩岸之間重啟對話的可能性幾乎是零。

王：兩岸需務實對話

警察大學國境警察系助理教授王智盛分析：「蔡英文的八字箴言已將兩岸立場表達的很清楚，也遞出善意的橄欖枝。」而北京當局若是堅持九二共識或一中原則，雙方的交集便很少，但王智盛也不排除兩岸重新找到交集的可能，這件事不是一蹴可幾，有賴於台灣和中國務實的對話。

王智盛表示，台灣問題對於北京來說是「重要但不急迫」的議題，面對再度全面執政的民進黨，北京很可能採取「威懾」的方式，以確保兩岸關係不朝向他所不期待的方向發展。王也提到，民進黨不只是贏得一屆的選舉，未來還有可能長期執政，北京恐怕也必須務實的面對這個可能。

針對蔡英文選後的兩岸政策，王智盛預測將持續「維持現狀」的基調，外交政策的穩定性過去也獲得國際社會的認可，而中國雖然不滿意但也可以預期。王智盛指出，在維持現狀的基調上，台灣對中國的軟硬很大一部分是取決於北京的態度。

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