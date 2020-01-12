民進黨走向獨立？ 獨派人權律師：非當務之急

「這次選舉基本上不是統獨的議題，而是民主制度的自我保衛戰。」淡大整合戰略科技中心執行長蘇紫雲12日受訪如此解釋，台灣人共同釋出反對「一國兩制」訊息；但政大國關中心研究員嚴震生說：「沒有九二共識很難跟中國交流。」獨派人權律師李勝雄則表示，統獨非民進黨當務之急。

一國兩制沒市場

2020總統大選蔡英文大勝，加上副總統賴清德獨派色彩鮮明，很多人關心民進黨未來的路線是否走向台獨？國立政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生受訪時表示，民進黨反對九二共識的策略雖然成功，但失去此基礎，是無法跟中國對話的。他說：「你不談九二共識，大陸就談一個中國，問題是九二共識是我們提出來的不是他們。」

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲則指出，「韓國瑜曾說過不接受一國兩制，蔡英文又多了沒有九二共識這個東西。」他表示，這次選舉其實是人民在表達反對「一國兩制。」面對中國一再喊話，使台灣人民以破紀錄的選票回應，是要讓中國理解到「反對一國兩制是目前台灣最大公約數。」

而且中國目前陷入多重難題，包括中美貿易戰雖然將簽第一階段協議，但也只是遏止美國再對關稅加碼，新疆的人權問題也被世界各國拿出來檢視。關於區域安全則是中國頻頻動作引起各國反感。他補充說，面對蔡英文及台灣人民的堅定立場，「對北京來說最好的方法就是先擱置。」

修憲與否黨內爭

曾任台獨聯盟副主席的李勝雄認為，一邊一國及喜樂島等台獨色彩的政黨大敗，也會讓民進黨看到副作用，且台灣目前已有實質獨立的地位，看完香港的一國兩制範例也讓人民意識到民主的可貴，「這是全世界都知道的」。至於修憲獨立與否，李勝雄直言，還需要看民進黨黨內路線的競爭。

蘇紫雲最後補充，蔡英文屢次說道「台灣是華人世界唯一的民主地」是一個非常清楚的訊息，在向中國遞出橄欖枝，也表明台灣不會挑釁，但希望跟中國進行平等跟民主的對話。獨派大老李勝雄則說，統獨不是蔡英文當選後的當務之急，改善民生跟落實轉型正義才是。

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