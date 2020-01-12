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投完票然後呢？2020大選激情結束後 庶民最想做的十件事

2020-01-12 15:25DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

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選完了是崩潰還是歡喜？

2020總統大選總算落幕，不管是候選人還是投票庶民，都算是解了一樁心上重擔啊！當然啦，幾家歡樂幾家愁是必然的，但庶民要度過的日子可是比總統一任的任期還長啊！當然要來好好思考一下選後最想做些什麼事～

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，來看看把選票投進票匭、看完開票結果後的台灣庶民們，最想做的是哪些事？

image source:fb/俗女養成記

導言

第10名：跟某些親朋好友斷絕關係

漫長的選前時光肯定讓你看透了某些人，甚至發現認識那麼久的他們，價值觀原來和自己完全不一樣，而且彼此無法接受，選後也差不多是時候整理自己的人際關係，既然道不同，想法也衝突，就趁機斷開各自珍重吧！

image source:iqiyi

第9名：運動緩解壓力

日日夜夜窩在電視電腦前關注選情，你有多久沒有好好伸展四肢了呢？再過不久就是農曆春節了，不妨利用這段空檔好好運動一番，讓大腦分泌多一些使人愉快的多巴胺，帶著輕鬆的心情面對春節和新年的開始呀！

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image source:fb/後宮甄嬛傳

第8名：放自己一個長假

選後的不少庶民會決定好好放個長假，畢竟選舉結果已經重重地影響一個國家的未來，在面對未來之前，先來趟休養生息的出走，轉換心情、整理思緒，拋下各種五味雜陳的情緒，先壯遊天下再思考未來！

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image source:fb/華視

第7名：努力跟家人朋友和解

選前和要好的朋友、家人為了各自的支持對象吵架了嗎？其實冷靜想想，這不過就是一個選舉，實現民主很重要，選擇對的領導也是，但有時候友情親情的珍貴是遠遠超越這些的啊，趁著選後大家都冷靜下來，好好修補關係找回原本的情誼吧！

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image source:iqiyi

第6名：趕緊買賣股票

選票再怎麼重要，一旦過了投票日，出了票匭後讓一切成為定局後，再怎麼神聖的選票最後就只是廢紙，不過選舉結果可是會影響股票市場的，因此許多人在選後回開始對自己持有的股票做評估，畢竟股票能帶來一張張鈔票，比起廢紙選票，錢才是最貨真價實的存在啊！

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image source:iqiyi

第5名：盡情補眠休息當米蟲

選前每天繃緊神經關注選情，肯定是累壞了，所以先來場深沉睡眠是必須的，關掉電視手機電腦，斷開網路、放開筆戰！好好的睡一覺吧！不喜歡睡覺的話，也可以考慮放空腦袋，做自己喜歡的事，或者啥都不做，以米蟲之姿放空疲憊的身心靈～

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image source:fb/華視

第4名：開心玩樂吃大餐

釋放壓力最好的方法之一，就是大吃一場！撇開或輸或贏的選舉結果，先到一家嚮往許久的餐廳好好祭拜一下自己的五臟廟！美食當前什麼都可以往後擺，我們庶民才不是以總統為天，民以時為天，好吃的東西最大！

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image source:fb/俗女養成記

第3名：不管輸贏先乾為敬

輸贏放兩邊，酒瓶擺中間，選後就是要揪三五好友好好喝一場，就不要再討論什麼候選人和未來了，今朝有酒今朝醉，先乾為敬才是最重要的事，這就是庶民選後的快樂，樸實無華加點酒精，跟枯燥的政治不一樣！

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image source:fb/Allenspeaking

第2名：消化敗選的情緒

如果你支持的候選人敗選，那肯定得花一些時間好好消化選輸的感傷，看是要外出走走、暫時消失、關門檢討，療傷方法百百種，總有一個適合你，當然啦，要療傷的不只認真投票的庶民，落敗的候選人也得好好修復一下啦！

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image source:iqiyi

第1名：包袱款款準備移民

喜歡的候選人落選，對某些人而言簡直就是世界末日啊！一切都是黑暗的，繼續留下沒有任何希望，寶島終究是鬼島，一切問題都將再度掉入無法解決的矛盾漩渦，還是早早把行囊款好，來去另外一個國家討生活卡實在。

許多人在選後會萌生移民的想法，實際去做的也不少，畢竟對結果實在太失望，這樣的政治惡果輪迴也不知道何時才能結束，遠走高飛、眼不見為淨最快活！

image source:iqiyi

第1名

【以上圖文為網路溫度計調查結果，未經授權請勿轉載、改寫】

2020選舉

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