一張圖看蔡英文為什麼能大勝！「回家投票」催出817萬票

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image source：FB/蔡英文

文／王筱慈

2020總統大選結果出爐，民進黨候選人蔡英文以817萬0231票的高門檻，勝過國民黨候選人韓國瑜的552萬2119票，蔡英文當選。蔡英文不但大贏韓國瑜264萬票，更打破前總統馬英九765萬票的防線。蔡英文的勝選關鍵，除了反送中的「芒果乾」，選前民進黨和各網紅狂打「回家投票」策略奏效，催出不少年輕選票。

根據中選會的資料，這次總統大選有投票權的選舉人有1931萬1105人，投票人數則有1446萬4571人，投票率高達74.9%；其中40-49歲的年齡層居冠，有374萬3492人，最年輕20至29歲選舉人數也有311萬9456人。

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image source：FB/蔡英文 Tsai Ing-wen

年輕人超焦慮！回家投票、返鄉投票擴散成功

從《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢可以發現，近兩個月以來「回家投票」的聲量就有118781筆。

image source：聲量趨勢／KEYPO網路大數據關鍵引擎（分析區間：2019/11/11～2020/01/11）

這次選舉被外界認為是世代之戰，不過年輕族群的投票率向來較低，去年底各大YouTuber包括合作拍了影片呼籲回家投票，「回家投票」議題也從那時起開始發酵，也變成不少綠營候選人的口號。蔡英文選前更是狂貼文，甚至轉貼各YouTuber、網紅拍的影片，就是要激起年輕人的危機感。

而1月9日韓國瑜在凱道舉行大型造勢活動，人潮塞爆的空拍圖在社群網站轉傳，也讓不少年輕人更加焦慮。當天「回家投票」的聲量破萬，有11571筆；1月10日選前一天，蔡英文掃街開直播、在凱道舉行造勢晚會，晚會後蔡英文也在臉書貼文呼籲，「一個拉一個，回家投票」當天就有29670筆聲量。





image source：關鍵領袖／KEYPO網路大數據關鍵引擎（分析區間：2019/11/11～2020/01/11）



從《KEYPO大數據關鍵引擎》關鍵領袖就可以發現，到底是誰在炒作「回家投票」？其中最大的聲量來源就是蔡英文的臉書和IG，再來就是民進黨黨部和副總統賴清德的臉書，還有代表台灣基進黨參選立委的陳柏惟。大部分的聲量都是從綠營的意見領袖，以及部分偏綠的粉專擴散出去。

從今年的高投票率和聲量趨勢可以發現，「回家投票」確實讓是這次2020總統大選，民進黨大勝的原因之一。





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