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神準章魚哥！韓國瑜民調蓋牌…大數據仍準確命中韓得票率「誤差僅1.3%」

2020-01-12 15:16DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

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image source:組圖/翻攝自臉書

文／葛緯詩

2020總統大選結果出爐！最終得票結果蔡英文以817萬票大勝韓國瑜的552萬票，雙方得票率分別為57.1%與38.6%。此次總統大選因為韓國瑜宣布「蓋牌」，造成各家封關民調差距極大。去年透過大數據精準預測六都選情的網路溫度計，這次同樣在《2020選戰溫度計》中，應用「中選會藍綠版圖數據」、「媒體民調」、「群眾預測」、「網路大數據」做出的候選人當選預測模型封關數據，成功預測總統大選的結果，就連難以預估的韓國瑜得票率，網路溫度計的預測與結果也僅有1.3%的誤差。

image source:2020選戰溫度計


韓國瑜擁鋼鐵韓粉　卻無法突破同溫層  

向來不按牌理出牌，靠著非典型戰法成功於2018年當選高雄市長的韓國瑜，這次投入總統大選一樣出奇招。眼看大選投票日越來越接近，民調卻始終沒有起色，韓國瑜在選前喊出要支持者接到民調電話時，回答「唯一支持蔡英文」，形同讓民調「蓋牌」不再具有參考價值，各家民調也紛紛出現韓國瑜支持度僅剩2字頭，甚至是1字頭的探底情形；從蔡英文粉絲數持續增加，韓國瑜粉絲增加數放緩也可以看出，支持者的聲音走不出同溫層也是一大問題。

image source:2020選戰溫度計


反送中陰霾籠罩　「亡國感」快速擴散 

此外，韓國瑜選前的造勢大遊行，看似讓韓陣營士氣大增，反倒激起不少「亡國感」的青年返鄉投票，在反送中氛圍尚未消散之前，網友看到百萬韓粉站上凱道力挺韓國瑜的照片，危機感油然而生。可以發現「返鄉投票」的網路聲量在選前快速暴增百倍，成為這次投票率高達74.9%，蔡英文得票率創下817萬史上新高紀錄的關鍵原因。另外也因為如此，危機感讓許多支持宋楚瑜的「韓黑」出現棄保效應，轉而把選票投給蔡英文，導致宋楚瑜最後的得票率比預期的更低。

image source:KEYPO網路大數據關鍵引擎（分析區間:2019/11/11-2020/01/11）


而向來擁有超高網路聲量的韓國瑜，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，其實在最後投票關頭，不僅快速冷卻還被蔡英文一舉超車，蔡英文投票前一日的網路聲量領先韓國瑜兩倍有餘。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎（分析區間:2019/12/28-2020/01/10）


高聲量的韓國瑜，負面佔比甚至高於蔡英文。加上走不出同溫層、「亡國感」激起年輕選票等諸多因素，導致這次總統大選韓國瑜最後以552萬票，敗給蔡英文的817萬票，以及催生出74.9%的超高投票率。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎（分析區間:2019/12/28-2020/01/10）


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