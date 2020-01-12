選前預測韓國瑜大贏蔡英文120萬票 陳揮文開票夜二度道歉

總統大選開票結果，蔡英文以817萬0231票大勝韓國瑜552萬2119票，資深媒體人陳揮文昨天上TVBS開票節目時兩度道歉，承認他的預測有誤，選前他預測韓會大贏蔡120萬票，而且不會有輸的可能，但之後韓卻一路落後蔡。

然而陳揮文還是肯定韓國瑜這段期間的努力，以及支持者在各造勢場合相擁互相打氣的畫面，他每次看了都覺得非常感動。他認為，韓國瑜在選前遭受到許多抹黑，讓人不捨。

比方「蔡英文說，台灣如果讓韓國瑜當選，會一步一步香港化，總統都這樣講了，那誰敢投韓國瑜啊？」這些言論讓某些「隱形韓粉」被嚇跑，甚至後來變得不想再看新聞報導，也不想看政論節目。

陳揮文表示，蔡這樣子的操作，會讓外界覺得韓國瑜如果當選，台灣就會變香港，「妳操作這些東西不是為了中華民國的利益，而是為了妳自己和民進黨的利益。」因為反送中事件，民進黨已經嚐到甜頭了，當下次民進黨再用這樣的打法打國民黨的時候，國民黨要怎麼應變？

他反問，如果韓國瑜當選，台灣會變成香港，請問在座的大家會視而不管嗎？不僅人民不會放過他，就連中華民國的憲政體制也決不會允許他這樣做。更令他難以接受的是，雲林立委選情，當地出現好幾千個「韓國瑜、張嘉郡=一國兩制」的布條，「請問這是韓國瑜做的嗎？是張嘉郡做的嗎？韓國瑜說over my dead body反對一國兩制，張嘉郡也不贊成。」

此外，還有下架吳斯懷風波，立法院有113席立委，吳斯懷一席能幹嘛？這個就是標準的抹紅，大家應該要了解到底台灣為什麼會變成香港，年輕人願意相信這種「芒果乾」，老實講很令人難過。