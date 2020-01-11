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總統立委選舉大敗 徐巧芯為國民黨重生提4建言

2020-01-11 21:52聯合新聞網 綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯為國民黨的未來提出4項建言。 圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員徐巧芯為國民黨的未來提出4項建言。 圖／聯合報系資料照片
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2020總統大選和立委選舉結果大致已定，總統蔡英文連任成功，國民黨在總統和立委選舉中慘敗，對於未來該何去何從，國民黨台北市議員徐巧芯就在臉書上提出4項建議，期許國民黨能夠重新振作，繼續努力。

徐巧芯在臉書上表示，選舉結果國民黨雖然輸了讓人很傷心，但台灣人民仍順利完成了一場選舉，「我們都是民主的勝利者」。對於這次國民黨在總統大選和立委選舉的大敗，未來的方向如何，她也提出了4點建議

一、正視黨內現在進行式的「國會中生代」、「議會新世代」的崛起，尋求年輕人的支持。

二、跳脫同溫層政治，重新回應中間選民。

三、審視國民黨與美國、大陸的關係，以靈活的「動態平衡」策略因應快速變動的國際局勢。

四、下一任黨主席，由能夠帶領國民黨完成以上三點者擔任。

徐巧芯說今晚有人歡喜有人憂，但選完了大家還是一家人，而她也會繼續努力問政和服務選民，不氣餒地試著取得民眾的支持。對於徐巧芯的建言，網友也在貼文底下留言表示認同，「巧芯出來吧！國民黨真的需要中生代改革了」、「我身為國民黨員，也算青壯年，希望黨真的要改革」、「擺脫舊有思維啦！迎接新世代力量」、「中生代是希望」、「由中生代帶領新血邁進」、「國民黨對於中生代接班跟培養新生代是很不足的」、「巧芯加油！真的該是時候面對民意了」。

2020選舉徐巧芯
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