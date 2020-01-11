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公眾人物愛發「雞排祭品文」 吸引外媒探討台灣選舉文化

2020-01-11 21:13聯合新聞網 綜合報導

政治人物和名嘴近年來愛拿雞排來發祭品文，也成為台灣選舉的新文化。 圖／聯合報系資...
政治人物和名嘴近年來愛拿雞排來發祭品文，也成為台灣選舉的新文化。 圖／聯合報系資料照片
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曾幾何時，公眾人物喜愛拿雞排來發祭品文，2018年高雄市長選舉裡，韓粉、「宅神」朱學恒在選前打賭韓國瑜若當選市長就發放雞排，後來還有館長、謝龍介等人也對於韓國瑜參選總統一事拿雞排做賭注，「雞排祭品文」似乎已經成為政治文化裡不可缺少的一環。

韓粉、朱學恒：共逾2萬份雞排

2018年縣市長選舉戰況激烈，尤其高雄市長選情最受矚目，韓國瑜夾帶高聲勢備受看好，不只韓粉在PTT和臉書上貼文表示若韓國瑜當選，就要送出1千份雞排請大家吃，連名嘴朱學恒也在直播中和網友打賭，若韓國瑜入主高雄市府也要發送雞排，他最後也送出超過2萬份的雞排。

謝龍介：500份雞排、30萬元

賴清德2019年投入民進黨總統初選，和蔡英文角逐由誰來代表民進黨力拚總統大位，當時「蔡賴配」議題引來關注，台南市議員謝龍介就祭出500份雞排文，賭賴清德最後會接受「蔡賴配」。謝龍介的祭品文不只這一樁，之前他還有信心認為韓國瑜能大贏90萬票以上，如果在90萬票以內，就在台北、台南、高雄各發送900塊雞排，不過後來被認為有賄選疑慮，因此改口會捐30萬元做公益。

館長：1萬份雞排

相對於謝龍介對韓國於選情有信心，網紅「館長」也不甘示弱，表示蔡英文如果勝出，他將送1萬份雞排請客。

王浩宇：300份雞排

民進黨初選有人賭雞排，相對的也有人對於國民黨初選打賭下注。當時桃園市議員王浩宇就發文表示如果韓國瑜在國民黨總統初選勝出，他就在台北、高雄及中壢三地各發100份雞排請大家吃。

劉宥彤：100萬元雞排

親民黨不分區立委候選人劉宥彤去年就發文不看好韓國瑜能拿640萬票，她臉書發下豪語，若韓國瑜能拿到640萬票，就要花100萬元台幣買雞排，此舉也被韓辦發言人葉元之酸說「感謝催票」。

趙少康：3萬份雞排

之前多家媒體民調顯示蔡英文會贏30%左右，政論節目主持人趙少康認為不可能，並表示若蔡贏32%，他將發3萬份雞排。

台灣政治人物和名嘴愛拿雞排發祭品文的特殊現象也吸引到外媒的注意，據《美國之音》報導，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，賭雞排是台灣近幾年選舉過程中既顯著又有趣的政治文化現象，而且雞排是台灣夜市一定會有的平民美食，「賭雞排要比賭牛肉麵簡單」。

鈕則勳也說，賭雞排能夠在網路上創造非常大的話題，並且創造媒體聚焦討論，再加上畫面簡單，能在社群裡不斷分享轉傳，形成有相當程度的擴散力道，這也是為何許多公眾人物喜歡拿雞排當祭品文的原因。

2020選舉

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