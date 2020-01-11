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哪屆總統大選熱度最高？網一面倒喊：選完看心理醫生

2020-01-11 18:07聯合新聞網 綜合報導

2004年總統大選開票過程出現空前的拉鋸，水蓮配一路緊追連宋配的得票，後來居上，...
2004年總統大選開票過程出現空前的拉鋸，水蓮配一路緊追連宋配的得票，後來居上，以不到三萬票的差距打敗對手。圖／聯合報系資料照
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2020總統和立委選舉今天登場，投票時間到下午4點結束，隨即開票，許多民眾也透過網路和電視，緊張觀看開票數字。一名網友近日發文表示，本次總統大選似乎比上一屆更為熱烈，好奇詢問「歷年總統大選哪屆熱度最高？」沒想到全場答案相當一致，都認為是2004年大選。

一名女網友以「歷年總統大選哪屆熱度最高？」為題，在PTT發文表示，自己今年24歲，目前只參與過上一屆的總統大選，雖然這次大選的熱度似乎比上一屆更熱烈，但在她的印象中，2004年大選也相當熱鬧，「319槍擊案那次也是沸沸揚揚」，這讓女網友不禁好奇發問，大家心目中熱度最高總統大選是哪一屆？

豈料，網友答案一面倒，大家都認為2004年總統大選最為熱烈，「2004史上最經典」、「2004，無法再超越了」、「2004啊，選完新聞一堆人去看心理醫生的」、「連宋對阿扁那年吧，才差幾萬票耶」、「2顆子彈我心都涼了，覺得要出大事了」，但也有網友認為其他屆的熱度也不相上下，「2000年投票率最高！2004年差距最小」、「我覺得2008啦，藍營超嗨的一年」。

2004年時任總統陳水扁呂秀蓮組成的「水蓮配」，對上國民黨、親民黨聯盟提名的連戰宋楚瑜，雖然外界普遍看好「連宋配」，但選前爆發「319槍擊案」，最後「水蓮配」以不到三萬票的差距險勝「連宋配」，成功連任正副總統。

當年國親聯盟的總統候選人連宋配以些微差距落選，支持群眾昨天在總統府前廣場聚集抗議...
當年國親聯盟的總統候選人連宋配以些微差距落選，支持群眾昨天在總統府前廣場聚集抗議選舉不公平，親民黨主席宋楚瑜 (中)到場要求公開驗票。圖／聯合報系資料照
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當年連宋配以些微差距落選，有支持群眾在總統府前廣場聚集抗議選舉不公平，要求公開驗...
當年連宋配以些微差距落選，有支持群眾在總統府前廣場聚集抗議選舉不公平，要求公開驗票，一位民眾脫光了上身，僅以國旗包住下半身，站在拒馬上揮舞國旗來表達心中不滿。圖／聯合報系資料照
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2020選舉319槍擊案連戰宋楚瑜呂秀蓮陳水扁

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