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民眾怨印台太濕憂成廢票 網曝超實用神招

2020-01-11 17:27聯合新聞網 綜合報導

2020總統大選今天投票。 記者陳柏亨／攝影
2020總統大選今天投票。 記者陳柏亨／攝影
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2020總統大選在今（11）日上午8時至下午4時投票，新竹市一名民眾投完票後表示，印台很濕、很擔心印泥會透到選票背面或是沾到其它選票，造成廢票的情況發生。新竹市選委會則回應稱，只要能辨別出原本的章所蓋印之處，都是有效票。有網友也提供實用的「投票小撇步」，只要透過這種折法，就可以完全避免以上情況。

新竹市一位民眾，今天前往新竹科學園區大學路中油餐廳投開票所投票後，向選委會反映投票時的印台水分太過充足，很怕圈選章沾完印泥後，印泥會透到選票背面或沾到其它選票，導致自己的票變成廢票。

對此，新竹市選委會則回應表示，針對選票被其它未乾的印泥沾染等情況，只要能夠辨別出原本的圈選章是蓋在正確的圈選處，不管是選票背面、正面不慎沾染到未乾的印泥，都是有效票，民眾不必太過擔心。

有網友也手繪提供了超實用的投票小撇步給民眾。網友說到，如果民眾擔心印泥太濕造成複印，可以利用選票正反面對折的方式，將有印泥的那一面與選票的背面貼在一起，如此就可以完全避免圈選章複印到其它地方。此外，這個方式也可以避免因選票太長而不小心亮票，相當實用。網友看了不禁直呼：「太好了，我就不會再在蓋章處躊躇許久，怕印泥沒乾」。

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2020選舉投票

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