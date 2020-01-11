蔡英文8點高雄造勢完瞬移台北 網友驚…交通工具曝光
民進黨選前之夜昨（10）日分別在台北的凱道以及高雄鳳山西站廣場舉行造勢大會，總統候選人蔡英文兩邊跑，先在高雄參加完造勢後，再趕往台北凱道，但網友很好奇小英要怎麼快速地從高雄移動到台北？是搭高鐵還是飛機？貼文也引起鄉民們熱烈討論。
昨天蔡英文晚上8點左右先在南台灣高雄鳳山參加造勢活動，之後要在9點半趕到凱道會場參加選前之夜，一名網友就在PTT上提出疑問「現在要趕到台北凱道，要怎麼移動最快呢？高鐵還是空軍一號？」
多數網友都認為蔡英文應該會搭高鐵，「高鐵吧，飛機起飛降落沒比較快」、「高鐵比較快，你以為空軍一號可以在凱道降落？」、「高鐵，公路肯定都來不及啊」、「高鐵啊，商務艙休息瞇一小時多就到」、「高鐵開專車也有可能啊」、「高鐵出來就可以去凱道了，松山（機場）你看要繞多遠」，還有網友點出來應該是「行政專機」。
根據ETtoday報導，蔡英文昨天並非搭乘高鐵，因為假如要搭高鐵，則需要沿線布置維安人手，但如果是搭行政專機，這樣就僅需安排平時人力的五分之一，因此在綜合考量之下，蔡英文選擇搭乘行政專機趕場。
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