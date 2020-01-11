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高雄竟率先開完票？ 民政局曹桓榮驚：怎麼可能、亂來

蔡英文8點高雄造勢完瞬移台北 網友驚…交通工具曝光

2020-01-11 16:23聯合新聞網 綜合報導

民進黨正副總統候選人蔡英文及賴清德高昨天晚上在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，現場湧進...
民進黨正副總統候選人蔡英文及賴清德高昨天晚上在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，現場湧進數萬名支持者。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
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民進黨選前之夜昨（10）日分別在台北的凱道以及高雄鳳山西站廣場舉行造勢大會，總統候選人蔡英文兩邊跑，先在高雄參加完造勢後，再趕往台北凱道，但網友很好奇小英要怎麼快速地從高雄移動到台北？是搭高鐵還是飛機？貼文也引起鄉民們熱烈討論。

昨天蔡英文晚上8點左右先在南台灣高雄鳳山參加造勢活動，之後要在9點半趕到凱道會場參加選前之夜，一名網友就在PTT上提出疑問「現在要趕到台北凱道，要怎麼移動最快呢？高鐵還是空軍一號？

多數網友都認為蔡英文應該會搭高鐵，「高鐵吧，飛機起飛降落沒比較快」、「高鐵比較快，你以為空軍一號可以在凱道降落？」、「高鐵，公路肯定都來不及啊」、「高鐵啊，商務艙休息瞇一小時多就到」、「高鐵開專車也有可能啊」、「高鐵出來就可以去凱道了，松山（機場）你看要繞多遠」，還有網友點出來應該是「行政專機」。

根據ETtoday報導，蔡英文昨天並非搭乘高鐵，因為假如要搭高鐵，則需要沿線布置維安人手，但如果是搭行政專機，這樣就僅需安排平時人力的五分之一，因此在綜合考量之下，蔡英文選擇搭乘行政專機趕場。

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