台灣投票方式很原始？ 網曝「關鍵原因」

原PO質疑台灣的投票方式為什麼不使用自然人憑證線上作業。攝影／記者杜建重、陳柏亨 分享 facebook

今天（11日）是總統大選和立委投票日，許多民眾害怕排太久，一早起床便立刻去投票了。一位網友上網發文，表示台灣投票的方式要攜帶印章回戶籍地，還要人工蓋章，就連開票也要人工監票一張張開，他抱怨為什麼不用自然人憑證的方式線上投票，反而要用那麼原始的方式，而文章一出後，許多網友也紛紛留言解釋其關鍵原因。

原PO在「批踢踢八卦板」上發文，表示「台灣不是科技島嗎，結果投票要回戶籍地投票，還要帶印章，然後還要人工蓋章，開票一張一張開，還要人工監票」，他質疑為什麼投票方式不採用自然人憑證，這樣即使不出門也能線上投票，更能更快統計票數，而他也忍不住向網友詢問「有沒有台灣投開票很原始的八卦？」

對此，許多網友紛紛留言解釋，「因為怕作票」、「雖傳統但造假不易」、「兩年一次民主儀式也還要親眼看到貨真價實的選票才能放心」、「要驗票啊，誰知有沒作弊」、「出問題，紙本驗票大家都看的到」、「原始才好，難舞弊，要複查也容易」、「越原始越難做假」。

而對於線上投票的方式，其他網友也透露其隱憂，「整島都是老人，你要哪裡試辦」、「線上投，就會有做票嫌疑」、「防弊啊，電子投票絕對會有大量人覺得有作票」、「憑自然綁線上投，等幫完換人幫投怎麼解」、「驗票要怎麼驗」、「電子投票才可怕吧，你投誰都被記下來，還不能投廢票」。