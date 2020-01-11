親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選決勝日
大小黨拚政黨票
拚立委各黨搶票
2020選舉綜觀
投票現場最前線
共諜案疑雲再起
政治
軍事
綜合

超過馬英九！蔡英文票數逾770萬 成台灣民選總統史上得票數最高總統

北市立委開票結果／雙帥對決 蔣萬安打敗吳怡農自行宣布當選

蔡阿嘎妻挺6個月大肚投票 粉絲搶拍蔡桃貴...3字萌翻全網

2020-01-11 19:23聯合新聞網 綜合報導

網紅蔡阿嘎一家人今早現身投票所。圖/Facebook
網紅蔡阿嘎一家人今早現身投票所。圖/Facebook
分享

今（11）日是2020總統大選投票日，許多僑胞、旅居國外的台灣人都特地返鄉投票，不少網紅、Youtuber也紛紛早起投票。百萬網紅蔡阿嘎，今早也帶著懷孕的老婆二伯、兒子蔡桃貴前往投票。粉絲一看見可愛的蔡桃貴興奮地上前合照，直呼：「這根本是蔡桃貴的見面會！」。

2020總統大選今早拉開序幕，民眾紛紛早起投票，擁有百萬粉絲的網紅蔡阿嘎，昨晚就先到投票所「場勘」，他逗趣地在臉書上表示，「第一次要在台北投票!!!投票日一到就出門投票啦!!! 嗯....好像太早來了，門都還沒開...警衛都下班了...」、「搭帳篷搶頭香啦」並開玩笑地說到：「誰要一起來玩狼人殺時間」。網友笑回，「是不是故意逃避哄睡（兒子）蔡桃貴」，蔡阿嘎則幽默地回應：「不要戳破」。

今早蔡阿嘎偕同老婆二伯、兒子蔡桃貴一起來到投票所投票，正懷著第二胎蔡波能的二伯，只要出示媽媽手冊，就能夠優先進入投票所投票。蔡阿嘎接著表示，至於不能進場的兒子蔡桃貴，「負責在外面跟大家拍照!!!!!哈哈哈哈」，現場頓時成了蔡桃貴的粉絲見面會，讓大批網友看了直呼：「好羨慕！」。

稍早蔡桃貴的粉絲專頁也上傳了一段超萌的影片，影片中可以看到蔡阿嘎邊喂兒子蔡桃貴吃飯，邊教蔡桃貴說出「去投票」3個字，可愛的模樣融化大批網友。網友則肉麻回應，「都聽貴貴的~~已投完票」、「因為貴貴，阿姨去投完票了喔」、「看了貴貴的提醒都想去投一百次~~」。

【相關閱讀】


‧ 決定未來時刻！即時開票、精闢分析 2020大選看udn
‧ 不能錯過！總統、區域立委、不分區立委即時開票
‧ 投票日即時新聞都在udn！2020大選結果不能錯過

總統大選投票2020選舉蔡阿嘎
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台南綠大贏 鹽酥雞攤位出現這種景象

2020-01-11 20:36

孕婦剛生產完衝去投票 網感動：給小孩最好的禮物

2020-01-11 19:34

他返鄉投票立場不同引家庭革命 網勸：投下去就對了

2020-01-11 18:32

Youtuber表態不投票遭砲轟 秒刪文喊：對不起

2020-01-11 18:25

趕上了！荷航突取消班機 「台灣女兒」心繫投票及時趕到

2020-01-11 18:20

北市投票日零星違規 醉漢投票酒勁大發當場「撕票」

2020-01-11 17:24

2020大選投票當日 港女在左營高鐵站舉20字標語引人側目

2020-01-11 17:06

台南深綠投票所截止前一秒 男子被女友「押去」投

2020-01-11 16:57

影／手機響婦人被法辦 各地作法不一「該算誰的帳」

2020-01-11 16:37

全台選舉49件違法違規 帶手機進入投票所最多

2020-01-11 16:34

投票結束 嘉義市整天都無違紀狀況

2020-01-11 16:28

投票搶頭香有「特殊待遇」？女星見這幕驚呆：太酷了

2020-01-11 15:45

扯！稱原住民只有2張選票 新北選委會緊急澄清

2020-01-11 15:43

老阿嬤不小心撕毀總統選票 要重領被法辦

2020-01-11 15:14

越南外配蓋錯章撕票還要求換新 選務人員全傻了

2020-01-11 15:12

投票人潮 一早湧現

2020-01-11 15:06

5000元就這樣飛了！妻爆怒撕選票 原來是緊張蓋錯章

2020-01-11 15:03

母湯喔！老翁蓋錯急撕毀政黨票 反問：可再領一張嗎？

2020-01-11 15:02

7旬婦不知要投政黨票 未蓋章直接帶出投開票所丟棄

2020-01-11 15:01

天氣晴朗雲林投票率佳 選委會請把握最後1小時

2020-01-11 14:59

蓋錯候選人！屏東選民當場撕毀總統票

2020-01-11 14:57

新竹市民反應印泥太濕擔心變廢票 選委會：還是有效票

2020-01-11 14:56

帶手機進投票所還接聽 竹縣男被法辦

2020-01-11 14:54

男子投票特別久選務人員起疑 果然有拿手機拍攝選票

2020-01-11 14:51

台中七旬老翁票還沒投手機先響 驚慌問：不能帶嗎？

2020-01-11 14:46

國民黨高雄市黨部開票 民眾陸續聚集

2020-01-11 14:41

多領一張立委選票？桃園選務人員險搞烏龍

2020-01-11 14:40

基隆選監委員巡視遭攔路投訴 勸離徘徊投開票所里長

2020-01-11 14:33

桃園首起投票違規案件 婦人攜政黨票出場遭辦

2020-01-11 14:32

投開票所20公尺出現政黨宣傳布條 警獲報急撤下

2020-01-11 14:27

澎科大首投族出籠 西衛投開票所大排長龍

2020-01-11 14:16

政黨票太長？台南新營傳不慎撕毀選票

2020-01-11 13:46

影／李佳芬返雲林埔心投票 鄉親握手寒暄加油打氣

2020-01-11 13:45

板橋臭豆腐攤撿到政黨票 新北選委會查何投開票所流出

2020-01-11 13:42

竹市投票狀況多 選務人員貼心擅設簡易遮亭被糾正

2020-01-11 13:39

嘉縣第二選區民眾投票踴躍 投票所外大排長龍

2020-01-11 13:38

花蓮阿嬤蓋錯政黨票急撕毀 最高恐罰5萬元

2020-01-11 13:35

金門「3陳」投票信心滿滿 預估投票率近4成

2020-01-11 13:30

「衰！」里長投票接到選民電話借輪椅恐被科罰金

2020-01-11 13:24
看更多

熱門文章

2020總統立委選舉 即時開票結果直播看這裡

2020-01-11 08:11

立委選舉即時開票／2020選情陷激鬥！各縣市區域立委最新開票數據

2020-01-11 15:30

投票潮催出通緝犯！逃亡4年 他一投完票就被逮

2020-01-11 10:47

政黨票即時開票／2020政黨爭奪戰！不分區立委最新開票數據

2020-01-11 15:46

影／韓冰出來了！對韓國瑜說：我們年輕人的未來靠你了

2020-01-10 21:35

不斷更新／2020各縣市立委當選名單 國民黨奪20席、民進黨搶下44席

2020-01-11 20:35

影／新北晚會脫口「死韓粉」 余天鞠躬道歉「對不起」

2020-01-10 21:13

總統立委選舉大敗 國民黨主席吳敦義辭卸黨主席

2020-01-11 19:22

「選舉開頭就亂了套」 洪秀柱：黨主席要負敗選最大責任

2020-01-11 18:51

民眾黨政黨票暫突破10％ 躍升台灣第三大黨

2020-01-11 18:55

影／柯文哲不耐投票花半小時 批政府效能

2020-01-11 10:12

開票實況不斷更新／蔣萬安票數破10萬 領先吳怡農

2020-01-11 20:17

英德配凱道造勢未公布人數 賴清德籲投給台灣民主一票

2020-01-10 22:15

高雄竟率先開完票？ 民政局曹桓榮驚：怎麼可能、亂來

2020-01-11 17:21

31分鐘完成投票 馬英九：公投、大選脫鉤是錯誤決定

2020-01-11 09:51

又是嘴太快惹禍 蔡英文總統取消陪余天投票行程

2020-01-11 11:20

台北第四選區開票實況／陷拉鉅戰！李彥秀vs.高嘉瑜 雙方票數僅差百票

2020-01-11 09:32

啥！男子出門投票 在市場攤位上撿到政黨選票

2020-01-11 11:40

韓冰為父親站台 維基百科一度被惡搞改成「養女雜種」

2020-01-10 23:55

政黨票太長？台南新營傳不慎撕毀選票

2020-01-11 13:46

台北市「章魚哥」天玉里開票 最快5點半揭曉

2020-01-11 16:27

鶯歌「章魚哥」投票結果出爐 蔡英文勝韓國瑜近百票

2020-01-11 17:01

影／瘖啞夫妻跑錯投票所 暖警接送獲二人敬禮感謝

2020-01-11 11:14

印泥太溼滲透 選民不願總統票變廢票 要求換選票

2020-01-11 12:39

斷了6根肋骨和右鎖骨斷裂 他仍拄著拐杖投完票

2020-01-11 13:22

許淑華金色女超人裝2.0現身 喊出現場35萬人

2020-01-10 21:18

張善政出席選前之夜 透露太太為了這件事哭了2小時

2020-01-10 21:10

韓冰現身高雄選前之夜 沈富雄承認錯誤向洛杉基道歉

2020-01-11 10:04

苗栗男子疑似投錯政黨票 情急涉嫌撕毀3張選票

2020-01-11 12:11

台中第三選區開票實況／洪慈庸拼連任激戰老將楊瓊瓔 兩人票數纏鬥中

2020-01-11 17:53

北市投開票所現人潮 吳怡農全家出動投票

2020-01-11 09:08

北市天玉里結果出爐 「蔡賴配」勝「國政配」800票

2020-01-11 18:04

韓國瑜暫時落後 支持者喊：有信心！

2020-01-11 16:37

影／韓冰陪許淑華投票 兩美女現身選民爭搶合照

2020-01-11 12:25

高雄選前之夜散場 韓粉湧出滿街喊「韓國瑜凍蒜」

2020-01-10 22:47

回應維基百科資料遭惡意竄改 韓冰：希望大家理性發言

2020-01-11 15:00

破50萬人！挺韓之夜高喊「南北大串連 前進總統府」

2020-01-10 22:07

中選會開票1小時 韓國瑜3015票暫時領先蔡英文

2020-01-11 17:17

別再帶手機進投票所了 竹市民眾投票所接電話遭法辦

2020-01-11 12:10

蔡英文票數領先 支持者手持旗幟歡欣鼓舞

2020-01-11 16:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top