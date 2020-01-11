蔡阿嘎妻挺6個月大肚投票 粉絲搶拍蔡桃貴...3字萌翻全網

網紅蔡阿嘎一家人今早現身投票所。圖/ Facebook 分享 facebook

今（11）日是2020總統大選投票日，許多僑胞、旅居國外的台灣人都特地返鄉投票，不少網紅、Youtuber也紛紛早起投票。百萬網紅蔡阿嘎，今早也帶著懷孕的老婆二伯、兒子蔡桃貴前往投票。粉絲一看見可愛的蔡桃貴興奮地上前合照，直呼：「這根本是蔡桃貴的見面會！」。

2020總統大選今早拉開序幕，民眾紛紛早起投票，擁有百萬粉絲的網紅蔡阿嘎，昨晚就先到投票所「場勘」，他逗趣地在臉書上表示，「第一次要在台北投票!!!投票日一到就出門投票啦!!! 嗯....好像太早來了，門都還沒開...警衛都下班了...」、「搭帳篷搶頭香啦」並開玩笑地說到：「誰要一起來玩狼人殺時間」。網友笑回，「是不是故意逃避哄睡（兒子）蔡桃貴」，蔡阿嘎則幽默地回應：「不要戳破」。

今早蔡阿嘎偕同老婆二伯、兒子蔡桃貴一起來到投票所投票，正懷著第二胎蔡波能的二伯，只要出示媽媽手冊，就能夠優先進入投票所投票。蔡阿嘎接著表示，至於不能進場的兒子蔡桃貴，「負責在外面跟大家拍照!!!!!哈哈哈哈」，現場頓時成了蔡桃貴的粉絲見面會，讓大批網友看了直呼：「好羨慕！」。

稍早蔡桃貴的粉絲專頁也上傳了一段超萌的影片，影片中可以看到蔡阿嘎邊喂兒子蔡桃貴吃飯，邊教蔡桃貴說出「去投票」3個字，可愛的模樣融化大批網友。網友則肉麻回應，「都聽貴貴的~~已投完票」、「因為貴貴，阿姨去投完票了喔」、「看了貴貴的提醒都想去投一百次~~」。