孕婦剛生產完衝去投票 網感動：給小孩最好的禮物

2020總統大選今天投票，由於天氣晴朗，各地投開票所一早就湧入人潮排隊等著投票。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

今日是總統及立委選舉的投票日，不論是年長者或青年皆紛紛返鄉，準備投下手中的一票。協和婦女醫院婦產科醫生陳鈺萍今早在網上發文，貼出一張診斷證明，只見文件顯示一位孕婦在昨天晚間才剛生產完，因要返家投票，請求醫生開證明給予優先投票的機會，而文章曝光後，許多網友也被這位媽媽的堅強意志給感動，表示這是給小孩最好的禮物。

醫生陳鈺萍今早在臉書個人粉專上發文，分享這位媽媽的診斷證明書，而這位媽媽剛於昨日晚間23點左右自然產完畢，但仍堅持在今日返家投票，診斷書上寫到「請予產婦及其配偶優先投票，儘速返院」，而開立證明的陳鈺萍也表示「台灣人的驕傲，順勢生產的驕傲」。

文章一出後，立刻吸引多位網友留言，許多人都被這位媽媽的意志感動，「天哪太偉大了，媽媽給孩子最好的出生禮物」、「媽媽真的太偉大了，好感動」、「台灣最美的風景」、「這個團隊真棒，時間剛剛好」、「產婦剛生產完很累的」、「有史以來見過最感動的診斷證明書」。