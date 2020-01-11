他返鄉投票立場不同引家庭革命 網勸：投下去就對了

一名網友PO文表示，自己返鄉投票，但心目中理想的候選人與家中長輩想投的不相同，甚至還可能引起家庭革命，因此他詢問網友「回家投票被罵該怎麼辦？」。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

今（11日）為總統與立法委員大選的投票日，昨晚就出現大批返鄉投票的人潮，不少外地遊子紛紛返鄉投票，甚至還有首投族特地搭車返家投票，隔日就要回台北，許多網紅更是紛紛站出來鼓勵大家出來投出神聖的一票，一起決定台灣的未來。然而昨（10日）一名網友在PTT上PO文表示，自己在過年前為了投票多花了一趟高鐵錢，沒想到卻讓家人非常不開心，因為自己心目中的理想人選與老一輩想投的不相同，因此他詢問廣大網友「回家投票被罵該怎麼辦？」

原PO在文中提到，自己因為在過年前多花了一趟高鐵錢就是為了回家投票，結果這樣的舉動卻讓家人相當不開心，再加上自己想的候選人也跟老一輩想的不一樣，於是他擔心感覺回家又會是一場家庭革命，之後便語帶疑問的語氣說「有沒有人可以分享相同的經驗？」

PO文一出後，立刻引來網友瘋狂留言，紛紛表示「老人家過幾天就忘了」、「立刻喊出台灣安全、人民有錢」、「假裝你順從他們的意思，然後再投自己想投的」、「這種情況只能用騙的」、「過幾天就沒事了真的，當初同婚通過也是一堆老人很生氣，但過幾天他們就忘了」、「身分證藏著就好」、「投下去，總比後悔4年好」、「戶籍直接轉出」、「進投票所後，他們又不知道你要投誰，說謊也行」、「我朋友回家鄉投票，沒再跟家人報備的」、「激情過後就會回歸平淡，難道老人家會為了一張選票？」。

但也有網友建議還是要忠於自己想投給誰，就選擇誰「不管怎樣，投下去就對了，為了自己的未來」、「堅定立場，出門投票就對了！」、「就是因為跟老人家不一樣才要投啊」、「投給自己喜歡的才不會後悔」、「擁抱一下就好了，沒事的，還是要投給自己喜歡的候選人」、「不管怎養還是要回家投票，投給自己喜歡的候選人」。