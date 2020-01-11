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Youtuber表態不投票遭砲轟 秒刪文喊：對不起

2020-01-11 18:25聯合新聞網 綜合報導

Youtuber「愛莉莎莎」公開表態不外出投票，遭網友砲轟。圖擷自PTT
Youtuber「愛莉莎莎」公開表態不外出投票，遭網友砲轟。圖擷自PTT
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今天是選舉投票日，許多民眾為了投票，投票日前一晚便已返鄉，履行身為公民的義務。知名Youtuber「愛莉莎莎」今在網上發文表態，稱自己不會出門投票，因為跟媽媽支持對象不同，所以彼此協議兩人都在家不去投票，而文章一出後，立刻引來網友批評，而事後她也緊急刪文，並說「對不起」會出門投票。

愛莉莎莎今日在個人Instagram專頁上發文，寫到「我今天沒有出門投票，因為我媽想要投跟我不一樣的人，所以我們就協議兩個人都待在家，這樣結果就會是一樣的」，而文章曝光不久後，許多網友便紛紛批評她，說到「這什麼邏輯」、「這邏輯真的慘欸 」、「放棄自己的權利有什麼好PO文，無聊」、「沒盡投票義務，還想評論政策就是來亂的」、「還有政黨票跟區域立委啊同學」、「有三個候選人耶，她把另一個放哪裡」、「以後她就沒資格嘴任何關於政治話題」。

事後，愛莉莎莎則將該篇文章刪除，並表示「媽媽對不起」，會趁著媽媽出門買菜時去投票，而有其他網友則是替她緩頰表示「要投誰、不投誰、不表態都是民主自由的一種表現」、「自認民主國家，卻對人家不投票說東說西，笑死人了，人家沒有自由嗎」、「想不想投是個人自由」、「別人投不投關你屁事，管好自己吧」。

愛莉莎莎事後發文向媽媽對不起，表示會趁著媽媽去買菜時投票。圖擷自Instagra...
愛莉莎莎事後發文向媽媽對不起，表示會趁著媽媽去買菜時投票。圖擷自Instagram
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