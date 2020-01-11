趕上了！荷航突取消班機 「台灣女兒」心繫投票及時趕到

荷蘭航空9日突取消班機，造成不少台灣人差點無法趕回台灣投票。圖/ingimage 分享 facebook

今（11）日是2020總統大選的投票日，不少僑胞、在國外就學工作的民眾，都特別趕回台灣投票。但昨日卻傳出一名女子，原要搭乘9日從荷蘭阿姆斯特丹起飛的航班回台灣投票，沒想到荷航卻突然將航班取消，讓這名女子焦急地在機場痛哭。所幸最後女子成功繞道巴黎，在今早及時趕回台灣投票。

台大名醫陳耀昌昨在臉書上指出，一名人在荷蘭的「台灣女兒」，要從荷蘭阿姆斯特丹搭乘荷蘭航空趕回台灣，「用她的一票保護台灣」。沒想到航班卻突然取消，讓女子心急地在機場痛哭，女子人在台灣的母親也心急如焚。所幸最後女子繞道巴黎改搭華航的班機，才在今天早上成功趕回台灣投票。

原本女子搭乘的航班，預計會在當地時間9日深夜從阿姆斯特丹出發，在台灣時間10日傍晚約5時抵達。原先航空公司僅宣布航班延誤2個小時，之後卻無故取消，機上約300多名旅客的行程全數被打亂，更有許多準備要回台灣投票的台灣人被卡住。有搭乘此班航班的網友就指出，當晚突然被告知班機被取消，每個人陸續收到被分配到不同班機的通知，部分民眾甚至被分配到11日後才起飛的班機，大嘆：「無法投票根本不用回台！」

大批民眾不放棄任何希望，持續與航空公司溝通，陸續有改到投票截止時間前抵台的班機。荷蘭航空向旅客發布的聲明稱，這班遭取消的飛機因突然發生技術性問題，必須立刻修復，修復的時程超過預期，因故不得不將班機取消。對此，就有網友質疑說，「荷航這班機，是停完台灣還要再往馬尼拉飛，飛完再飛台灣、荷蘭。這種從自己場站出發的長程航班，三百多人，說取消就取消，真的很奇怪」。