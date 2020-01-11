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2020總統暨立委選舉 即時開票請鎖定聯合新聞網

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2020大選投票當日 港女在左營高鐵站舉20字標語引人側目

2020-01-11 17:06聯合新聞網 綜合報導

今天是中華民國總統大選暨立委選舉投票日，許多民眾一早仍趕著搭車返鄉回家投票，高鐵站也湧現許多人潮。臉書粉絲專頁「我的玫瑰花」就貼出一張照片，並寫說「一踏出高鐵左營站就看到這個，眼淚當場噴出來。」

照片中為一名穿著黑衣服的女子，戴著黃色帽子，手裡拿著20字的標語寫著「我是香港人，請珍惜你的選票，我們只能示範一次。」而後頭還有許多搭乘高鐵的民眾在手扶梯上看著這名女子。

不少網友看了這句感性的標語，紛紛留言寫說「真的，好沉痛的呼喚，台灣人要珍惜啊」、「一大早就去投了給香港人的一票」、「香港人真心羨慕台灣人有選總統的權利，請台灣人珍惜得來不易的民主自由，去投票，投給能堅強守護你們國家的領袖。」

這一次大選投票，返鄉人潮眾多，交通部長林佳龍也在臉書指出，昨天(10日)整天高鐵旅運人數為29萬8667人次，創高鐵營運以來創高鐵營運以來第5高，其中南下搭乘人次18萬604，更創高鐵營運以來新高，另外，台鐵今天上午南下運量也比平時周六高出1成，而今天投票日各地天氣晴朗，許多投開票所一早七、點就陸續出現許多民眾排隊投票，各地選委會也認為今年投票率應該會不錯。

一名黑衣女子在投票當天於左營高鐵站手持標語，引起搭車的乘客注目。圖截自「我的玫瑰...
一名黑衣女子在投票當天於左營高鐵站手持標語，引起搭車的乘客注目。圖截自「我的玫瑰花」臉書粉專。
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